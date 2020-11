“Esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad”, dijo Lacalle.

Consultado sobre los aumentos de casos de los últimos días y la proximidad del verano, Lacalle explicó que los departamentos donde hay más casos es donde hay más densidad demográfica, más movimiento y donde se “complica más el seguimiento de los hilos”. Sin embargo, agregó que durante los próximos meses van a tener una concentración más importantes en las costas y zonas turísticas y, por tanto, se deberán cuidar más, informó Montevideo Portal.

Explicó que se está diseñando un sistema de registro, “un sistema que sirva para tener nombre de la persona, documento, la excepción que aduce para entrar al país, que diga dónde se va a quedar para pasar la temporada” y así “tener un cupo en cada lugar”. Eso, según Lacalle, “es una buena forma de organizarnos, de que el Estado funcione mejor y es una buena forma de que el que quiere venir sepa que, el día que llegue a la frontera, va a entrar”.

“No es fácil porque las excepciones, las nueve, no son siempre nítidas y claras y hacen a muchos ministerios entonces centralizaríamos en un portal. Después hay que distribuir las excepciones según el ministerio que se trate y después tienen que decidir y volver. Ese es el procedimiento en el que estamos y esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad y por eso poder utilizarlo para darle tranquilidad a la gente”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de tomar medidas “antipopulares” ante el aumento de casos, Lacalle dijo que es una discusión que el gobierno tuvo y reiteró que en todos los lugres donde hubo protocolo, no existieron contagios. Sin embargo, hay ciertos lugares donde el Estado no puede llegar como son los asados, reuniones familiares, entre otras actividades. “Entonces las reuniones en los parques, en las ramblas, los asados de personas, reuniones familiares, lugares donde el gobierno no llega, y desde mi punto de vista no corresponde inmiscuirse, allí muchas veces hay contagios. Cuál es el límite de lo que puede hacer un gobierno y el límite donde lo que cuenta y lo que sirve es la convivencia de los uruguayos que es fundamental”, sostuvo. / Fuente: Montevideo Portal / Foto La República