El hombre debió dejar el hogar donde residía por falta de pago y lejos de dejar a sus perros se los llevó y pidió ayuda en las redes.

El hecho tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. Wellington es quien generó repercusión por medio de las redes sociales al compartir un video en el que contó que es lo que le había ocurrido. Sucede que el hombre debió dejar su casa a causa de no poder pagar el alquiler a pesar de que no tenía contrato ni certificado que acredite su estancia. Lejos de marcharse sin sus perros, decidió quedárselos a su cargo a pesar de no tener un lugar donde residir, solo su auto.

El objetivo principal del brasilero a la hora de grabar el material audiovisual desde su vehículo, que es lo único que tiene, fue pedirles a los usuarios una colaboración, desde dinero hasta trabajo, para poder afrontar la crisis monetaria y así conseguir nuevamente un hogar.

Luego de que el hombre compartió en la red social Facebook las imágenes en las que aparece manejando junto a los animales, de inmediato se volvió viral. Fue por ese motivo que una organización benéfica accedió a brindarle su ayuda y le otorgó un refugio momentáneo hasta que pueda encontrar un sitio estable. Además, también comenzó a repartir su currículum vitae en diversos lugar con el fin de conseguir un empleo y así obtener un sueldo.

Es preciso recordar que hace algunos días un estudio determinó que los perros pueden detectar “la maldad de la gente”. “Si alguien se está comportando de manera antisocial, probablemente terminará con algún tipo de reacción emocional”, explicó al respecto el especialista James Anderson. /Fuente: Radio Mitre

