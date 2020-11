Rodrigo “El Toto” Fernández es el joven de 13 años que abrió una peluquería en el patio de su casa y cumplió su sueño en plena cuarentena.

Con tan solo 13 años y a pesar de la larga cuarentena Rodrigo Fernández, o como es conocido en el barrio “El Toto”, abrió una pequeña peluquería solidaria en el patio de su casa y le corta el pelo a todo el barrio.

Oriundo de la localidad de Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe, Rodrigo Fernández se convirtió en la estrella del barrio luego de abrir su peluquería y cortarle gratis el cabello a todo aquel que se acercara por un corte.

El joven de 13 años contó que empezó a cortar el pelo casi de casualidadal comienzo de la cuarentena porque aseguró que “necesitaba sentirme ocupado. A mí me gusta hacer varias cosas, he llevado distintos cursos, quise probar con la peluquería para ver cómo era, a ver si estaba bueno y me gustó“, en declaraciones al diario El Litoral.

Inició como un hobby, y durante 6 meses no quiso cobrar por su trabajohasta que mejorara lo suficiente como para poder considerarse un “buen peluquero“. Así que después de varias semanas practicando y haciendo cursos, con algunos ahorros que fue haciendo, por fin decidió que era hora de generar un poco de dinero.

Rodrigo “El Toto” Fernández en su barbería.

A pesar de su corta edad se toma el trabajo muy enserio: “Hay que levantarse temprano, a las 9:30 a.m., luego barrer y limpiar antes que vengan los clientes. Ver que la máquina esté aceitada. Atender bien a los clientes“, contó.

Por otro lado dijo que su inspiración fue su tío Ramón Gamarra, quien hace poco falleció luego de contraer Covid-19, “Él me enseñó el valor, el respeto, la responsabilidad, el amor por el prójimo y el trabajo”. /Fuente: Radio Mitre

