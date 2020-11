Definió a Maradona como un gran jugador, pero dijo que su muerte no lo emocionó.

Este jueves, en la asunción del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro le pidió que envíe un mensaje para los argentinos por Maradona. Lacalle respondió: “Un gran jugador de fútbol. Ayer vi en Maldonado un video que la domina con la canción Life is Life. Es una obra de arte”.

A continuación, el periodista le preguntó si se había emocionado con la noticia, pero el presidente respondió que “no”. Consultado por qué no lo emocionó, Lacalle dijo: “No sé ¿por qué debería? Un gran jugador de fútbol, pero me quedo con Francescoli“.

“Es un futbolista, ídolo de multitudes. Yo soy presidente de la República y no me corresponde opinar de esos temas“, agregó. / Fuentes: Radio MonteCarlo – Montevideo Portal