La nueva alcaldesa de Ciudad del Plata, Marianita Fonseca, llamó a trabajar “en unidad”.

Fonseca, del Partido Nacional, sustituyó en el cargo a Laura Colombo del FA.

Aseguró que gestionará un municipio “abierto” a la ciudadanía y ratificó su voluntad de concretar la puesta en marcha del centro cívico.

“Me despido del cargo pero no me despido de la lucha” dijo por su parte la alcaldesa saliente.

Colombo recordó que fue la ley de lemas la que le permitió al Partido Nacional ganar las elecciones del 27 de setiembre, pero “esto es la democracia, por la que tanto hemos luchado” subrayó.

La ahora ex alcaldesa dijo haber transformado el municipio un 95% y aseguró que se retira “en paz” y “muy consciente de lo que hice”.