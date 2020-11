Considera que no todo se mide con la misma vara, pues “cuando yo decía lo que el ministro dice ahora, me pegaban como un tambor”.

Quien durante casi una década fue ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió a la lucha contra la inseguridad en Uruguay, y le dedicó algunas palabras al trabajo que viene realizando Jorge Larrañaga al frente de la cartera, informa.

“Hace poco, el ministro Larrañaga dijo que ‘no alcanza el ministerio del Interior’ para combatir la inseguridad. Cuando lo decía yo me pegaban como un tambor, decían que me quería sacar la responsabilidad de arriba”, comentó en “Desayunos Informales”.

Posteriormente, agregó: “Siempre lo dije, la política de seguridad pasó en Uruguay por dos recetas contradictorias: mano dura y políticas sociales. Una no quería hablar con la otra. Para mí, las dos por su lado fracasan. Se necesitan las dos cosas. Cuando se discute la seguridad solo desde el punto de vista de que la responsabilidad del delito es del ministerio del Interior, no vamos a encontrar salida. El ministerio achica el daño, pero no lo cambia en el largo plazo”.

Cuando se le comentó que esa era una lectura similar a la que hacía Larrañaga, señaló: “Yo puedo decir que ahora coincido con él, pero él no coincidía conmigo cuando yo lo decía como ministro”. / Fuentes: Desayunos Informales – La República / Foto: Presidencia