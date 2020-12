A tres meses del hecho, aún no se ha expedido.

En un video que publicó en redes sociales, Fernando López pidió a la fiscal Dra. Ana Buffa, que acelere las actuaciones para que la Justicia pueda actuar.

El episodio se registró el pasado 23 de octubre, sobre las 10:30 horas, a la altura del Km. 31 de la ruta 1 vieja, de acuerdo a lo informado en su oportunidad por Jefatura de Policía.

Su hija, una adolescente de 14 años, se dirigía a un comercio de la zona. Desde un auto blanco un hombre se ofreció a llevarla pero al recibir una respuesta negativa “la tomó del brazo forcejeando intentando ingresarla al vehículo”, según detalla el parte emitido.

Sin embargo, otro hombre que pasaba por el lugar se interpuso en el hecho y desactivó el intento. A las pocas horas, el vehículo y el sujeto fueron identificados, quedando a disposición de la Fiscalía de Libertad.

Sin embargo, y en función de lo señalado por López en el video, a más de tres meses del caso, aún no se ha expedido.

El padre aseguró que “hace dos días atrás” el hombre “tuvo otra denuncia”, por lo que se preguntó si “la ley no aplica para él”.

Tras calificarlo de “pédófilo”, “degenerado” y “enfermo de la cabeza” y alertar que “anda por la zona con total impunidad”, López identifica al sujeto y remarca que es propietario de una farmacia y “un par de taxis”. “No quiero creer que porque tiene plata hace lo que quiere”, añadió.

“Si la Justicia no lo puede poner en vigilancia, vamos a tener que vigilarlo nosotros. Se ve que la ley no aplica para él” dijo, a la vez que exhortó a los padres a cuidar a sus hijos, ya que también lo ha visto “en taxi en zonas escolares”.

“Cuando tocan a nuestros hijos a los padres ya no nos interesan la consecuencias. (…) Queremos justicia, que nos digan qué está pasando, porque se está violando el artículo 7 de la Constitución: no nos están cuidando”, sentenció.

“Yo no puedo creer que la Policía le lleve las pruebas en menos de 24 horas y a la Fiscalía le lleve tres meses. No queremos juntarnos e ir a buscarlo y darle su merecido. Los niños y las niñas no se tocan”, advirtió.