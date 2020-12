Lo confirmó la jefa comunal, Ana Bentaberri.

El enólogo era hasta el momento sub director de Desarrollo y tenía, dentro de sus tareas, la de asesoramiento en materia de grandes inversiones.

Esta mañana, en el programa Según como se mire de Radio 41, la intendenta Ana Bentaberri confirmó que Zunino seguirá cumpliendo esa función.

Sin embargo ya no será sub director -Bentaberri ha decidido eliminar toda las sub direcciones-, ya que Grandes Inversiones, si bien seguirá dentro de Desarrollo, se transformará seguramente en un Área.

Por otra parte, la intendenta también confirmó que el ex edil de la lista 40, Manuel Larrea, será, desde el próximo lunes, el jefe de Recursos Humanos.

También ratificó que el ex edil Adrián Laca se incorporará a la Dirección de Paseos Públicos, y que tendrá a su cargo de los espacios públicos de la ciudad de San José de Mayo.

FRENTE AMPLIO. Bentaberri dijo también que no descarta, aún, que representantes del Frente Amplio puedan integrarse a su esquema de trabajo..

La intendenta señaló que, de hecho, ya ha cursado invitación a algunos dirigentes, si bien lo ha hecho personalmente y no a través de la fuerza política. “Yo siempre dije que quería tener en mi equipo a quienes considerara los más aptos para cada función, sin importar lo que votaran”, recordó.

Bentaberri dijo que todos ellos le respondieron que deberán hacer las consultas correspondientes dentro de la coalición de izquierda.