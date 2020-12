En el Día de las Personas con Discapacidad, la Red de Instituciones de Discapacidad de San José (REDID) reclamó que los recortes “no vengan por lado de los más débiles”.

“Contrariamente al lema de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre ‘no dejar a nadie atrás’, hoy, ante la pandemia, el colectivo de personas con discapacidad siente que se ha quedado atrás”, afirmó en una proclama alusiva a la fecha.

En este sentido, consideró que las “medidas de precaución y contención adoptadas por los Estados en general son prácticamente imposibles para aquellas personas que dependen del apoyo de otras para actividades básicas de supervivencia”

Por otra parte, sostuvo que “no se les está brindando la información necesaria en formatos accesibles para que puedan cuidarse frente a las potenciales situaciones de contagio”.

“Preocupa además que no se cuenta en el país con protocolos específicos para el tratamiento de personas con discapacidad en situación de emergencia nacional” subrayó.

Por todo ello, opinó que es necesario “fortalecer nuestra Comisión para que todos los organismos mencionados en la ley 18651 participen aportando desde su impronta”.

También “continuar trabajando por accesibilidad en nuestra ciudad y por la sensibilización de las personas, porque de nada sirve una ciudad accesible si las personas no están preparadas”, apuntó.

La REDID reclamó asimismo que “los recortes no vengan por el lado de los más débiles, de los que no tienen voz” y que “se efectivice la ley de empleo en empresas privadas para la inclusión de personas con discapacidad”.

Igualmente abogó por una educación “sin exclusiones” porque “es en la educación pública donde hemos logrado impulsar la cultura del respeto y la lucha contra la discriminación”.

Finalmente, exigió “el cumplimiento de la ley y las medidas acordadas en la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, porque las leyes impulsadas por los movimientos sociales no son nada si no se aplican, si no se les asigna presupuesto, si se posponen y si se niega su ejercicio”, concluyó.