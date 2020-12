Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No hay mayor problema con tu salud. Si has tenido alguna dolencia, esta desaparecerá casi sin que te des cuenta.

Amor: Una sutil pereza interior te impulsa a serpentear por los caminos de la fantasía. Estarás navegando sin contratiempos.

Riqueza: No te desesperes si observas que tus ahorros disminuyen, porque los avatares económicos son pasajeros.

Bienestar: Refúgiate en una mujer mayor si necesitas alguna clase de consejo para no cometer errores. Los problemas a los cuales no les veías solución, terminan.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Ser estricto y disciplinado es bueno, pero no exageres o tus compańeros terminarán por no querer compartir trabajos contigo.

Amor: Huye del autoengańo. Afrontar la realidad con valentía es una postura más sabia que pensar que todo se solucionará por sí mismo.

Riqueza: Tu profesión te brinda mayor capacidad ejecutiva para el desempeńo de un nuevo cargo que implicará mucha responsabilidad.

Bienestar: Tendrás enfrentamientos agresivos en la familia. Saber comprender los puntos de vista ajenos será el mejor remedio.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No olvides la ética, si eres capaz de llevar a cabo lo que deseas sin mirar a tu alrededor, obtendrás severas críticas. Ten cuidado.

Amor: En tus relaciones amorosas podría haber tensión, lo que tal vez se deba a una mala comunicación. Sé claro al expresarte.

Riqueza: Con un negocio que cierres estos días, alcanzarás una importante solidez económica que se apoyará en tu rendimiento productivo.

Bienestar: Encandilarás y convencerás a los demás con tu ímpetu y pasión por vivir. Intenta aplicar tus teorías sobre la vida, a la tuya.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

La vida es una totalidad, cosas buenas y cosas malas. Aprende a aceptarlas y a vivirlas con alegría o resignación.

Amor: No todo lo que brilla es oro. Observa detenidamente a esa persona que te llena de halagos y encontrarás que no es tal como dice.

Riqueza: Tus decisiones tendrán una mayor eficacia y, con un pequeńo esfuerzo, podrías avanzar hacia tus proyectos más ambiciosos.

Bienestar: Está bien que le des importancia a las cosas materiales, pero tu armonía también viene de la mano de otras cosas un poco más espirituales.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Vuelve a tus fuentes, allí encontrarás cosas que te encantaron y que habías olvidado. Disfruta del placer de recordar momentos bellos.

Amor: En este mundo frívolo y de apariencias tu amor es un brillante sin precio. Contigo, un encuentro romántico jamás será olvidado.

Riqueza: Tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición. Manéjate con actitud paciente y práctica.

Bienestar: Estás asediado por nuevas personas que te acompańarán en los momentos de euforia. Sé paciente y recurre a personas que te orienten en tu confusión.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Los problemas afectivos absorberán gran parte de tu energía mental y emocional. Defender la independencia se te hará cuesta arriba.

Amor: En tu relación afectiva, sé realista viviendo el presente. De nada sirve escarbar en errores pasados, olvídate y disfruta.

Riqueza: Un poquito de dinero que inviertas hoy, te traerá beneficios. El tiempo es esencial y tienes que moverte rápido.

Bienestar: Cuando te cueste trabajo conseguir lo que quieres, cuida tus reacciones y trata de ser lo más sensato posible frente a las circunstancias.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Situaciones fuera de control. En cuestión de días tendrás que definir buena parte de tu futuro, aprovecha para analizar.

Amor: Equilibra tu centro emocional, dado que la irritación y los celos en tu relación amorosa te pueden alterar, y te quedarás solo.

Riqueza: Mientras otros están ocupados en hacer números, tú te dedicarás a liberarte de situaciones financieramente complicadas.

Bienestar: Si estás estancado y fastidiado de la rutina, es una seńal para hacer el cambio que necesitas y dar el primer paso hacia lo que deseas.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Parece que la situación te obligará a arriesgar y a tomar la iniciativa en diversos proyectos. Es momento de innovar.

Amor: Cuando alguien reaparezca en tu vida estarás empezando a jugar con fuego. A veces tienes que reavivar una vieja llama.

Riqueza: En el trabajo o en el aspecto profesional, respeta los criterios y límites que te imponen los demás, pero actúa con astucia.

Bienestar: Evita exagerar las situaciones para no empeorar las cosas, especialmente con la gente que aprecias, de otra forma sólo conseguirás quedarte solo.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Estarás con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios. Paciencia, todo llega a su debido tiempo.

Amor: Realiza una llamada que provoque un reencuentro para reavivar los deseos de jugar a seducir con tu pareja. Déjate sorprender.

Riqueza: Tus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad, y más vale aceptarla.

Bienestar: En el ámbito laboral, es necesario que compartas tus opiniones con tus compańeros, para evitar sucesivas derrotas o problemas molestos.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Cualquier cosa que inicies en estos días, tendrá un buen fundamento y se consolidará en breve. Es buen momento de proyectar.

Amor: Ese cambio de programa fue sin intención de dejarte de lado, los imprevistos se prestaron a la confusión. Seguro te llamará.

Riqueza: Te has marcado unas metas claras. Abundan los conflictos de intereses, pero tú tienes claro cuáles son los tuyos.

Bienestar: El bienestar también está en los buenos recuerdos del pasado. Si estás triste mejora tu ánimo recordando los bellos momentos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Contarás con gran lucidez mental para iniciar cambios en tu vida. Estás bajo la intensa y positiva influencia de Júpiter.

Amor: La oportunidad que necesitas para pedir disculpas es ahora. En el amor no debe haber resentimientos, demuéstralo hoy.

Riqueza: Es buen momento para ir pensando en tus vacaciones de invierno y concretando precios y reservas. Quizá obtengas algún descuento.

Bienestar: Un sagitariano desconoce la depresión, y si cae en ella, pronto se sobrepone. Así que, no dejes que los malos momentos te bloqueen.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Chocarás en el día de hoy contra las imperfecciones del mundo, no te desanimes, las relaciones públicas te llevarán al éxito.

Amor: Es un tiempo propicio para encontrar nueva pareja y reorganizar tu vida sentimental. Hace tiempo que te encuentras sin compańía.

Riqueza: Tu perspectiva en la vida es ganar más dinero, pero tus altas pretensiones no deben interferir con tu vida diaria. Sé ordenado.

Bienestar: Únete a personas más progresistas, todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Define con claridad tus objetivos y actúa.

