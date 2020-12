El 38% se vacunaría apenas haya disponibilidad, según la consultora Factum.

Una encuesta de la consultora Factum, publicada por Televisión Nacional, muestra que 8 de cada diez uruguayos se vacunaría contra la COVID-19 y el 38% lo haría enseguida de que haya disponibilidad, informa La República.

En el sondeo pesa la tradición de vacunación en nuestro país, que parece no variar en los niveles de formación, pero sí según la edad. La encuesta, que se realizó entre el 1° y el 3 de diciembre de forma on line y llegó a unas mil personas mayores de edad, arrojó que solo el 4% de los mayores de 60 años no se vacunaría.

Por otro lado, el 84% de los varones se vacunaría inmediatamente, frente a un 76% de las mujeres. Además, un 33% de estas esperarían de 3 a 6 meses para hacerlo. Este dato quizá se explica porque según el MSP «la gravedad y letalidad es significativamente más alta entre los hombres».

Sin embargo, también están los que presentan cierta cautela a la hora de pensar en vacunarse: un 27% de la población esperaría de 3 a 6 meses y un 14% esperaría de 6 meses a un año. Finalmente, un 20% no se vacunaría nunca. / Fuente: La República