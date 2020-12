Los trabajadores de la salud no saben por quién es que espera y mientras tanto el perro les hace compañía dentro del nosocomio.

En la actualidad los animales son quienes suelen generar mayor repercusión por medio de las diversas plataformas digitales. Esta ocasión no ha sido la excepción y un perro mestizo de pelaje marrón fue quien enterneció las redes sociales al asentarse en el Hospital Heller y dormir durante la noche en los pasillos del área de cuidados críticos. Si bien los trabajadores de la salud no saben si es que está esperando por alguien, mientras tanto lo protegen y le dan lo que sobra de las viandas que se cocinan para los pacientes internados.

Un perro “tomó” el pasillo de un hospital para hacerle el aguante a su amo. (Foto: LM Neuquén).

“Siempre entran perros en el hospital, pero este tiene una mirada diferente”, expresó el médico clínico Matías Heller. “Siempre me lo cruzo, me lo quedo acariciando y me dan ganas de traérmelo a mi casa”, añadió. Por otro lado, su colega Macarena Herrera manifestó sobre “Teo”: “Nadie vino a reclamarlo, todos suponemos que está acompañando a alguien pero no sabemos cuál fue el desenlace de ese paciente“.

La espera incorruptible del can les recuerda a los empleados a “Siempre a tu lado, Hachiko”, que tuvo un gesto similar en Japón y a través del actor Richard Gere comentaron lo ocurrido mediante una emotiva película .“Como muchos de mis compañeros, me tocó atravesar el Covid, y durante el aislamiento vi la película”, agregó al respecto la especialista.

Es preciso destacar que más de una persona mostró interés en adoptarlo y brindarle hogar. Sin embargo, al parecer no quiere abandonar el nosocomio y es por eso que en la actualidad permanece en el establecimiento sanitario. /Fuente: Radio Mitre

