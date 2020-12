La Mesa Política analizará la situación.

Como ha sido informado, el ex edil del Frente Amplio, Pablo García, se incorporará a la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Intendencia.

García, sin embargo, no consultó a su fuerza política. Como contrapartida, remitió una nota a su actual conducción notificándola del paso que iba a dar.

El hecho genero malestar en algunos dirigentes, por lo que el asunto será analizado el próximo martes por la Mesa Política de la coalición de izquierda.

En declaraciones al informativo NC3 de canal 3, el diputado Nicolás Mesa recordó la representación política del conglomerado es un aspecto que debe ser analizado por sus autoridades.

García dijo resolvió incorporarse a la Ordenamiento porque, por un lado, no fue electo para cargo alguno en las últimas departamentales y, por el otro, porque la intendenta Ana Bentaberri le cursó invitación a título personal.

El ex edil fue presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de al Junta Departamental, e integra el grupo interinstiticonal que trabaja por la relocalización de las familias que residen en la zona inundable de la ciudad de San José de Mayo.

“Es lógico y está bien que se analice (…). Está bien que se reúna la Mesa -que se reúne todos los martes, no se reúne específicamente por esto- y que los compañeros evalúen lo que tengan que evaluar, y si me convocan voy“, añadió.

Consultado sobre si consideraba excesiva la posibilidad de que la situación sea elevad al Tribunal de Conducta Política, respondió negativamente. “No, no. Tiene todas las potestades para hacerlo, lo pueden hacer. Me convocará el Tribunal y allí iremos como tantísimos compañeros que han pasado por Tribunal de Conducta Política. Si lo hacen, está perfecto”, opinó.

García, además, ratificó su condición de frenteamplista: “no cabe ningún tipo de duda. Sigo siendo del Frente Amplio, voy a seguir siendo del Frente Amplio, mi familia es del Frente Amplio. Soy una persona con convicciones de izquierda y eso no va a cambiar porque me hayan convocado para trabajar en un área en la que, además, me vengo desarrollando”, concluyó.