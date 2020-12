Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Estarás ocupado tomando algunas decisiones con respecto a tu familia. Analiza la situación sin interferencias.

Amor: El día de hoy es el mejor momento para decirle a tu pareja cuánto la necesitas. Así, ella peleará a la par tuya para salir adelante.

Riqueza: Siempre estás esperando lo peor cuando de dinero se trata. No te preocupes demasiado del futuro y goza del confort que tienes.

Bienestar: No podrás mantenerte al margen y esperar un cambio. Tienes que intervenir y tomar algunas decisiones, así que infórmate mejor antes de actuar.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Acepta la ayuda que se presente, es bienintencionada. Debes aprovechar las relaciones en este momento, tus amistades pueden apoyarte.

Amor: Tu paz interior se refleja en tu trato con las personas. Serás atractivo por el sólo hecho de la dulzura que te caracteriza.

Riqueza: Lúcido y valiente, triunfas gracias a tu decisión. Por eso, lograrás conseguir las metas que te has propuesto.

Bienestar: Las mudanzas traen consigo muchos cambios. Si puedes ubicarte en ese nuevo lugar, sabrás sentir los beneficios de la renovación.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Deberás poner orden en los asuntos domésticos lo más temprano que puedas. Estarás de ánimo festivo más que para sermones.

Amor: Te mostrarás más dulce y carińoso que nunca con los tuyos, quienes se sentirán muy felices de estar hoy a tu lado.

Riqueza: Buscas cierto orden en tu trabajo, algo que irás consiguiendo a partir de ahora. Te tendrán en cuenta para un ascenso.

Bienestar: Continuamente te preguntas si confiar está bien. Rearma tu corazón malherido y entrégate, pero siempre con cierto cuidado.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Sucesos en casa o en la vida de los seres queridos te causarán tensión y sentirás deseos de salir volando. Enfrenta los problemas.

Amor: Si estás solo, hoy podrás consolidar una unión que te interesa o conocer a alguien muy especial para iniciar una relación.

Riqueza: Tu actitud será muy valorada, sobre todo si en el trabajo te permiten tomar decisiones de peso. Habrá aumentos en tu salario.

Bienestar: Si te desvives por la familia sin recibir siquiera el agradecimiento que mereces, recuerda que sólo te respetarán si pones suficientes límites.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Prosperidad y abundancia son las palabras clave de hoy. Disfrutarás de buena salud y de éxito, a pesar de los impedimentos.

Amor: Te sorprenderá una persona que no esperabas. En una cena casi sin sentido descubrirás que es un ser inteligente y original.

Riqueza: Últimamente estás desatendiendo tu actividad. Los clientes requieren tu atención, pero tú estás faltando a las citas.

Bienestar: Tantas veladas prolongadas están agotando tu mente y tu cuerpo. Si no puedes detenerte tampoco podrás responder a ellas.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Un amigo te dará un empujón en buena dirección y eso te dará un apoyo extra para afrontar una situación difícil.

Amor: Optarás por la tranquilidad en el ambiente familiar. Los momentos que pases con el ser amado serán especialmente significativos.

Riqueza: Hay secretos por descubrir y en ellos va la supervivencia de tus asuntos económicos, así que trata de llegar a la raíz.

Bienestar: Es momento de mejorar tu presencia física mediante ropa nueva, accesorios o sesiones de estética. Te sentirás mucho mejor frente al espejo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Al fin la gente escucha lo que dices. Todos los ojos y oídos se centran en ti, así que puedes expresarte, no pierdas la oportunidad.

Amor: Si tienes pareja, sufrirás una crisis bastante importante en estos días y, es posible, que tomes la decisión de separarte.

Riqueza: Cuidado con ser crítico con los errores de los demás. Esto puede traerte problemas en el trabajo, en la economía o las finanzas.

Bienestar: El momento indica que hay cuidarse tanto el aspecto interno como la imagen, piel, cabellos y uńas. No te excedas en las comidas.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy te sientes un poco abrumado por sucesos fuera de tu control, pero te conviene relajarte ya que no hay problemas que no tengan solución.

Amor: El amor te dará más trabajo que placer porque todo y todos se interpondrán entre tú y tu pareja. Conviene que tengas mucha paciencia.

Riqueza: Trata de ser algo más cooperativo cuando de dinero se trate. La gente tiene algunas ideas buenas y no pierdes nada con probar.

Bienestar: No cierres los ojos a problemas familiares que no pueden seguir ignorándose. Si escondes la cabeza en la arena, las cosas se pondrán perores.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Este día será para ti una especie de maratón, ya que estarás muy ocupado y con un cansancio creciente.

Amor: La posición de los astros fortalece tus decisiones, que serán acertadas y con toda seguridad cobrarán mayor valor ante tu pareja.

Riqueza: Los apoyos te serán de gran ayuda para conseguir tus objetivos. Puede que surjan importantes diferencias con otras personas.

Bienestar: Trata de dar la mejor impresión posible a cada lugar que vayas, no te dejes llevar por excentricidades que puedan asustar a quien no te conoce.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Podrás poner en marcha tus planes sin perder la conducción. Con un golpe de efecto lograrás el apoyo que necesitas.

Amor: Sentirás el amor con intensidad y tu pareja corresponderá de la misma forma. Sin embargo, puede haber descontento en tu familia.

Riqueza: Aparecerán oportunidades de viajes para mediados de 2021 por motivos de gestión de compra o razones comerciales. Trata de ser astuto para obtener buenos beneficios.

Bienestar: Si sientes que se complican algunos temas, cambia de rumbo sin dudar. Así evitarás que desestabilicen tu puesta en marcha.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Se resolverán asuntos domésticos que estaban pendientes. También habrá que rever recursos compartidos con otras personas.

Amor: Pon los pies sobre la Tierra y no sueńes con amores imposibles. Como la palabra lo dice, son imposibles. Busca a alguien real.

Riqueza: Buena fortuna en las finanzas, con negocios tan rentables como inesperados. Se presentará una propuesta ventajosa.

Bienestar: Confía en tu intuición a la hora de elegir un rumbo distinto para tu presente laboral. Demostrarás gran habilidad para definir situaciones.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Acude a tu buen juicio y no gastes más de lo que tienes, agenda tus citas de trabajo para evitar contratiempos innecesarios.

Amor: Una relación difícil te ha pedido tiempo, pero estás más calmado para pensarlo. La aceptación y el perdón andan rondando.

Riqueza: Mientras no canceles tus deudas te será difícil tener estabilidad. Cuidado, un compańero de trabajo copiará tu proyecto.

Bienestar: Tu casa necesita atención, es necesaria una limpieza profunda que mueva y remueva no sólo la suciedad sino también la energía.

