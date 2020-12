Solicita que la población se cuide para evitar que el sistema de salud colapse.

Gabriela Cuello es médica y el domingo escribió en Facebook un desesperado pedido a la población en general para que se cuide del coronavirus Covid-19.

Ante la multiplicación de contagios en las últimas semanas, el aumento de pacientes en CTI y de fallecidos, la médica advierte que en breve se puede saturar el sistema de salud y muchas personas van a sufrir e incluso morir por esta enfermedad.

Según su perfil de Facebook, Cuello trabaja en el Casmu, es asistente del Departamento de Medicina Preventiva y Social en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y trabajó como residente de epidemiología en el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“Veo mucha gente acá que cree que todo esto del coronavirus es un invento, o una exageración, o una pavada. No es ninguna de esas cosas; es una gran amenaza a la salud individual y colectiva, de la que todos deberíamos tomar conciencia. Me encantaría que el Covid-19 fuera como una gripe, pero no es. Es peor. Bastante peor, mucho peor”, comienza su carta abierta publicada el domingo.

“Es verdad que la mayoría de la gente no enferma gravemente y se recupera de la enfermedad en su casa, pero hay muchos casos, apareciendo muy rápidamente, y esto se va a reflejar en una cantidad enorme de casos graves, que van a requerir asistencia especializada. Ya estamos sintiendo una presión importante sobre el sistema de atención a la salud, ya estamos exigidos y, si esto no se detiene, las próximas semanas realmente van a ser espantosas para nosotros y para las personas que tenemos que asistir, que son USTEDES”, agrega Cuello.

“Vengo leyendo desde marzo a colegas de otras partes del mundo desesperados por tener que trabajar desbordados, por tener muchos más pacientes de los que les es posible manejar, por perder muchos más pacientes de los que están acostumbrados a perder, por ver a compañeros enfermar y a veces morir. Y desde marzo temí el momento en el que pudiera pasar eso acá. Bueno, el momento está llegando”, alerta la médica.

“El sistema de atención a la salud funciona gracias a los recursos humanos. De nada sirve una cama de CTI si no hay personal que la trabaje. Por este motivo, la capacidad de atender a enfermos es finita. No podemos sacar personal de salud de la galera, y esto empeora cuando empieza a haber más casos y nosotros empezamos a caer enfermos, o tenemos que hacer cuarentena, y la gente que queda trabajando tiene que atender cada vez a más pacientes. Esto no sucede solo en los CTI, sucede en todos los niveles de atención. Todo el sistema se puede saturar y, si no se frena, podemos quedarnos sin recursos para atender a cualquier persona que se enferme de cualquier cosa. Como les dije antes, ya estamos teniendo dificultades, y esto se va a poner peor antes de ponerse mejor”, alerta la especialista.

“Qué tanto peor se ponga depende de todos nosotros. Les pido encarecidamente que dejen de lado discusiones filosóficas inútiles y teorías conspirativas delirantes. Esto es la realidad, la realidad es real, y hay algunas cosas que no podemos cambiar. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en lo que sí se puede cambiar. Dejen las discusiones filosóficas para cuando esta pesadilla se termine.

En marzo nos aplaudían. No queremos que nos aplaudan. Queremos que nos ayuden. Les suplico que colaboren, que se cuiden a sí mismos, que cuiden a sus seres queridos. Que no hagan esas despedidas. Júntense solamente al aire libre, con tapabocas, manteniendo distancia. Usen tapabocas siempre que les sea posible. Tomen precauciones a la hora de comer con gente con la que no conviven. En fin, les pido que tengan cuidado. Los casos ya están aumentando en forma exponencial, y dos semanas después de los casos, vienen los muertos. Esto es así, es completamente cierto, se vio en todos los lugares donde hubo muchos casos. Cualquier persona que tenga amigos o familiares en otro país lo sabe. Ojalá me lo estuviera inventando, pero no hay ninguna conspiración, no hay nadie pagándome para que les escriba súplicas kilométricas en Facebook”, dice Cuello.

“Yo no quiero que muera más gente, no quiero que haya más gente que tenga que estar internada dos meses, que tenga que estar intubada por semanas, con miedo, lejos de su familia. No quiero que haya gente que quede con secuelas y demore meses en recuperarse. Esta enfermedad no es una pavada, no la subestimen. Esto es un consejo que les doy de corazón.

Les pido por favor, eviten que muera más gente. Hagan lo que esté en sus manos para evitar un desastre. No les pido que hagan cosas que no pueden hacer. ‘Igual tengo que andar en ómnibus’, ‘igual tengo que ir a trabajar’; sí, eso quiere decir que tenemos que cuidarnos más, no menos. No es que, como no me puedo quedar encerrada, no tenga sentido cuidarme. ¡Es al revés! Cuiden a su familia, cuiden a sus amigos, cuídense ustedes. Si hacen eso, también nos cuidan a nosotros, y les estaremos agradecidos siempre por eso”, finaliza Cuello en su posteo.