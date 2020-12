Pertenece a Google, se llama Look to Speak (mirar para hablar) y está disponible para su descarga sin costo.

Investigadores de Google desarrollaron una aplicación que permite, con tan solo la mirada, elegir frases escritas con anterioridad para que su teléfono luego las diga en voz alta. La herramienta, llamada Look to speak, está pensada para personas con discapacidad motora o del habla.

Look to Speak está disponible para para usar. Es compatible con Android 9.0 en adelante, incluido Android One. Con esta plataforma, las personas simplemente tienen que mirar hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba para seleccionar rápidamente lo que quieren decir de una lista de frases ya preestablecidas.

La configuración de la sensibilidad de la mirada se puede ajustar y todos los datos son privados y nunca salen del teléfono, según se destaca en el comunicado oficial. Look to Speak es un proyecto dentro de la plataforma Experimentos con Google.

En el comunicado se comparte la historia de Sarah Ezekiel, una artista a la que se le diagnosticó una enfermedad de la neurona motora en 2000 y cuya historia inspiró este desarrollo.

En 2020, junto con su terapeuta del habla y el lenguaje Richard Cave, se reunió con un pequeño grupo de Google para explorar cómo el aprendizaje automático en dispositivos más pequeños podría hacer que la tecnología de comunicación visual sea más accesible para más personas.

La idea es que Look to Speak sea útil para las comunidades con diversos tipos de discapacidades temporales o permanentes.

“Durante el proceso de diseño, nos comunicamos con un pequeño grupo de personas que podrían beneficiarse de una herramienta de comunicación como esta. Lo que fue sorprendente fue ver cómo Look To Speak podía funcionar donde otros dispositivos de comunicación no podían ir fácilmente, por ejemplo, al aire libre, en tránsito, en la ducha y en situaciones urgentes”, explica Richard Cave, terapeuta del habla y del lenguaje, en el blog oficial.

Cómo usar la aplicación

Para descargar la aplicación hay que ingresar aquí. Para ver el video tutorial y conocer más información sobre cómo utilizar el servicio ingresar aquí.

Una vez que se descargó la app se podrá ver un video tutorial que muestra cómo utilizarlo. Allí se explica que hay que mover los ojos hacia la derecha, izquierda o hacia arriba pero sin mover la cabeza. Es decir que para hacer las selecciones simplemente hay que apartar la vista hacia alguna de esas tres direcciones.

Las frases están inglés pero se pueden editar. Es decir que desde el menú de ajuste se puede editar por completo el listado tanto para añadir más frases así como para pasarlas todas a castellano o la lengua que se desee. El menú de ajustes no interactúa por medio de la vista. En ese caso es necesario navegar utilizando las manos, con lo cual deberá ser configurado por alguien más, en caso de que el usuario principal tenga alguna dificultad motora que le impida hacerlo. / Fuente: Infobae – Por Desirée Jaimovich