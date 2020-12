No se especificó en qué empresa trabaja. Se extremarán controles.

Un chofer de ómnibus interdepartamental dio positivo de COVID-19 y hasta el momento no se sabe si el trabajador llegó a contagiar a algún pasajero o compañero de trabajo, informó Telenoche.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, anunció el caso este jueves y aclaró que “hasta ahora no había habido casos en el transporte“.

“Creemos, todavía no tenemos los informes, que no hubo difusión en ese ómnibus y en esa compañía (…) esperemos extremar los cuidados como para que sigamos teniendo esa tranquilidad de que el transporte colectivo no es un vector de contagios”, agregó.

En ese sentido, anunció que se extremarán los controles, pero advirtió que si obligan a las empresas a bajar el aforo permitido “vamos a tener que subsidiar el transporte”.

“Acabamos de terminar este año subsidiando a las empresas de transporte y nos salió unos cuantos millones de pesos que le sale a todos los uruguayos, eso tenemos que tener cuidado porque tenemos que cuidar la plata de los uruguayos, si es necesario hacerlo lo vamos a tomar, pero es una decisión al más alto nivel del gobierno”, sentenció. / Fuente: Telenoche