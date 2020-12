La asociación que los nuclea constituyó su directiva.

La misma quedó conformada con Daniel Portillo como presidente, Verónica Castelou como secretaria y Daniela Cabrera como tesorera. Gabriela Güenaga, en tanto, actuará como coordinadora oyente.

La comisión se conformó en el marco de una asamblea cumplida el pasado domingo en el salón comunal de la cooperativa de vivienda COVIJAR.

De acuerdo a lo informado por Güenaga, una de las primeras acciones de la asociación será encaminar gestiones ante Secundaria para que contar con intérpretes en los liceos del departamento.

En ese sentido, la coordinadora indicó que hay varios integrantes de la asociación que están interesados en cursar ese nivel educativo. Algunos de ellos ya lo han intentado pero la ausencia de esa figura no les ha permitido tener continuidad, viéndose obligados a desertar.

Güenaga dijo que también solicitarán audiencias a las autoridades de la Asociación Médica y el Hospital San José, para solicitarles que adapten a la realidad de las personas sordas algunos aspectos relacionados con su atención.

“A veces no se enteran cuando son llamados a una caja porque el sistema no está adaptado. Tampoco hay intérpretes y por lo general no está implementado el tapaboca inclusivo. A veces se van sin saber que les dijeron”, aseguró.