Se viralizó un divertido video en las redes sociales del fallido momento en que un hombre quiso hacer un asado pero un error de cálculo provocó que todo terminara quemado.

Durante la cuarentena de coronavirus, una de las cosas que más extrañaron las personas era reunirse con amigos. Con la llegada de fin de año, la apertura del aislamiento y las ganas de juntarse, se hicieron presentes en los últimos fines de semana en la Argentina. Pero parece que algunos también se olvidaron como se hace un asado.

El usuario de TikTok Fer Arreguez compartió una corta grabación de un insólito momento que pudo terminar en una tragedia. En el video se puede ver a un hombre que está cocinando un asado en la parrilla. Sin embargo, de repente todo parece prendido fuego. El asador completo es una sola llama de color naranja fluo que va de lado a lado hasta arriba de todo. Entre risas y gritos, el joven pide ayuda para sacar la carne que había quedado debajo de las llamas. En ese momento, aparece una mujer que lleva una tabla para que entre el humo y el fuego, el hombre detectara donde estaba la carne, la sacara y la colocara en el plato.

Mientras la escena sucede, el creador del video escribe sobre las imágenes:“Creo que así no se hace el asado”. Enseguida agrega: “Pero como no soy asador no opino jajaja”. Luego, se ve como sacan la carne completamente negra. “Ese día nos cagamos de hambre”, escribió sobre el final. En cuestión de minutos el video se viralizó. Además se llenó de comentarios graciosos. El video viral que tiene como único texto “F por el asado” superó los 3000 “me gusta” en pocas horas. /Fuente: Radio Mitre

