Con este hecho Peñarol “violó todos los protocolos de sanidad establecidos por el MSP en plena pandemia sanitaria”, dijo el comunicado.

El suplemento Futbol.Uy de Montevideo Portal informó que durante el clásico que tuvo la victoria de Peñarol 3-2 ante Nacional en el Campeón del Siglo se vio la presencia de algunas personas encargadas de poner y armar las banderas en el escenario y que luego se quedaron en la tribuna Washington Cataldi. Durante la transmisión, se escuchó cánticos por parte de ellos. Como si fueran un grupo de hinchas.

Los directivos tricolores tomaron cartas en el asunto e hicieron una denuncia al Ministerio de Salud Pública (MSP). ¿La razón? Porque con este hecho Peñarol “violó todos los protocolos de sanidad establecidos por el MSP en plena pandemia sanitaria lo que configura situaciones jurídicas muy graves”, sostuvo el comunicado que mandó Nacional al ministro Daniel Salinas y que fue firmado por el presidente José Decurnex y el secretario Pablo Durán.

“En primer lugar, como es de notorio y público conocimiento ingresaron a la tribuna popular denominada ‘Washington Cataldi’ varios hinchas de Peñarol, que obtuvieron un permiso especial de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, solamente para ingresar a colgar las banderas, pero de ninguna manera la Mesa Ejecutiva los autorizó para que se queden en el estadio auspiciando como hinchada”, mencionó el comunicado.

Nacional mencionó que “se violaron todos los protocolos que en ese sentido estableció la propia AUF que no es posible entender cómo permitió que ese grupo de hinchas permaneciera en el estadio“.

Los directivos tricolores sostuvieron que “Peñarol continuó violando todas las normas“. Se refirieron también a las personas que había en la Tribuna Henderson y esa “cantidad de parciales obviamente excedían lo permitido en las listas que establece la AUF. Este hecho, al igual que el primer hecho, viola todos los protocolos sanitarios”.

“Cuando se viola abiertamente las normas impuestas por el Ministerio de Salud Pública, no podemos no formularnos determinadas preguntas: ¿sinceramente no se podría haber evitado estos lamentables sucesos?, ¿cómo es posible que el personal de seguridad que se encontraba en los accesos de entrada haya permitido que entre más gente que la que estaba autorizada por las listas AUF?, ¿se podrá hacer justicia a partir del día de hoy?”, puntualizó.

“En definitiva, por todo lo expuesto a ese Ministerio solicitamos que proceda con las acciones correspondientes en aras de la justicia. Esta situación no puede permanecer impune y confiamos en que se actuará de manera eficiente y con la severidad que requiere el caso“, concluyó. Fuente: Futbol.uy – Montevideo Portal / Foto: Federico Anfitti – EFE