Un video de 2018 volvió a viralizarse a semanas de terminar el 2020. Allí se ve a un hermoso pony intentando bajar un escalón.

Con sólo 19 segundos, el video de un pony tomando impulso y celebrando su determinación ha conseguido viralizarse (nuevamente). El original fue posteado en 2018 por la actriz Naomi Kyle, pero recientemente lo utilizaron como un modo de “pegar el salto” para llegar al 2021, luego de un año de confinamiento mundial.

Muchos fanáticos de las series pensaron que el pequeño era Lil’l Sebastian, un pequeño equino que formó parte de la sitcom “Parks & Recreation”. Lil´l Sebastian, quien murió en la ficción, pero no en la realidad no es un un pony, sino un caballo en miniatura. Los ponys no son proporcionados, y su cabeza y cuerpo es grande en comparación con sus patas, mientras que Gideon, el verdadero nombre del equino, tiene las proporciones reducidas.

Los caballos y los ponys poseen una curiosidad en el reino animal: sus ojos. Sólo las ballenas, las focas y el avestruz superan al caballo en cuanto al tamaño de estos. La posición que tienen le posibilitan una visión panorámica, por lo que el campo visual del equino es bastante amplio. Aunque parezca raro, puede ver cosas distintas con cada ojo y a la vez gracias a su visión monocular. Con su visión binocular, con los dos ojos a la vez, puede ver a partir de su nariz y hacia abajo, por lo que la frente es su única área ciega.

Los ponys y los mini caballos son los que tienen mayor esperanza de vida. Su cuerpo robusto y su calmado carácter, junto con otras características, hacen que puedan llegar hasta los 45 años de vida.

