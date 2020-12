Así lo advirtió el infectólogo Eduardo Savio.

El infectólogo Eduardo Savio advirtió que el Uruguay atraviesa un momento muy crítico y muy difícil de revertir en el combate al coronavirus.

Savio dijo a radio Monte Carlo que las últimas medidas adoptadas por el gobierno no han sido suficientes porque hay una parte de la población que sigue sin advertir los riesgos de la enfermedad, por lo que son necesarias nuevas decisiones para restringir la circulación social.



El infectólogo también alertó sobre los riesgos del verano y aseguró que se trata de algo muy preocupante dada las aglomeraciones de gente que ya se aprecian en las playas y en algunos comercios pequeños.



Savio sostuvo que el sistema de salud está preparado pero la situación de los CTI se puede complicar en enero y febrero.



El especialista recordó que el promedio de edad de contagios descendió a una tramo de entre los 25 y los 34 años, personas que deben tomar conciencia que pueden contagiar en particular a sus familiares.



Savio no se vio sorprendido por el fuerte incremento en el número de casos. / Fuente: Radio Monte Carlo