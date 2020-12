“Este verano no vamos a tener agua” como sucede hace nueve años, alertó uno de los manifestantes.

Un grupo de vecinos de Ciudad del Plata portando pancartas volvieron a cortar la Ruta 1 a la altura del kilómetro 26 este martes en periodos intermitentes de dos a tres minutos, reclamando por la baja presión del agua de OSE en esa zona del departamento de San José.

“Estamos reclamando el asunto del agua que ya viene de atrás nueve años, ayer vino un edil y nos dijo que no vamos a tener agua este verano de vuelta, que no solucionaron” dijo Roberto Toranza, uno de los vecinos movilizados.

“Argumentos no tienen, a mí me dijeron que iban a comprar bombas en año pasado, yo fui a OSE y no compraron bombas, compraron dos camionetas cero kilómetro, fui y les reclamé en su momento. Se rieron en mi cara”, detalló.

“La gente qué hace, con qué cocina, hay gente que no tiene para comprarse una botella de tres litros de agua” se preguntó en medio de la movilización.

“Estoy reclamando agua, no estoy reclamando plata ni oro”, enfatizó, al tiempo que anunció que hasta no tener respuestas por parte del ente sanitario, los cortes continuarán. / Foto: Portal Relámpago