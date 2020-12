Fue a buscarlo hasta el medio en el que trabaja.

Como se sabe, Barceló y su núcleo familiar dieron positivo para COVID-9.

La noticia fue dada a conocer ayer por periodista Diego Casco del portal Otra Cabeza y replicada luego por varios medios.

El artículo de Casco hacía centro, en realidad, en que la intendenta Ana Bentaberri volvía a estar en cuarentena por segunda vez en pocos días, tras una reunión que mantuvo con Barceló el pasado viernes, cuando éste aún desconocía que estaba contagiado. La nota señala además que, de acuerdo a las fuentes del periodista, entre los integrantes del grupo Sociedad Anónima -que Barceló dirige- “habría dos casos de coronavirus confirmados”.

Barceló -de acuerdo a su propio relato, también ayer, en el programa Sobremesa de Radio 41- comenzó a tener síntomas durante el fin de semana, confirmándose luego después que era portador del coronavirus. Tras ello, la jefa comunal quedó en cuarentena, a la espera de ser hisopada el viernes que viene.

Molesto por el contenido de la publicación de Casco, y ya en conocimiento de que estaba contagiado, el artista fue a buscarlo hasta Otra Cabeza, con el fin de expresarle que había concurrido a la reunión con Bentaberri en representación del Consulado del Cerro Ñato y no como director de Sociedad Anónima. Previamente lo había amenazado telefónicamente.

Testigos del hecho -así como personas que lo vieron en la vía pública- relatan que llegó con el torso desnudo y sin tapabocas. El periodista no se encontraba en el lugar, aunque sí algunos de sus compañeros, que tuvieron contacto cercano con el artista.

“Invitar a una persona a pelear, ir a buscarla a su lugar de trabajo sabiendo que tenés coronavirus, sin tapabocas, poniendo en riesgo a personas que estaban en el estudio o en la calle… era una situación totalmente evitable“, dijo Casco en el programa “Enfoque” que conduce junto al periodista Bruno Danzov.

“Siendo seres humanos pensantes, me parece que esto se podía haber evitado desde un primer momento“, insistió.

“Yo estoy muy tranquilo porque sé que cuando hago una nota no tengo segundas intenciones, porque chequeo y porque no me mata la inmediatez“, concluyó.

Por violar la cuarentena, y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 224 del Código Penal, el infractor puede enfrentar una pena de entre 3 y 24 meses de prisión.

Esa es la condena para quienes “mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosa de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal”.

San José Ahora ha intentado, hasta el momento sin éxito, conocer si desde el ámbito sanitario, policial o judicial se prevé adoptar alguna medida con Barceló.