Agustín Gastán presentó “Alesis”, su primera novela editada. El autor tiene 32 años y es profesor de literatura. “Alesis” representa una síntesis de la violencia estructural, las infancias más vulneradas, las diferencias y la aporofobia de la sociedad, según lo definió una de sus tantas lectoras. Hoy, a través de una entrevista con el autor, realizada por Stefani Cossatti, conocemos cómo se gestó esta obra y todo lo que la misma pretende transmitir.

Tu gusto por las letras nació hace un tiempo ya, pero “Alesis” es tu primera novela, ¿verdad?

Alesis es la primera novela editada, esto no quiere decir que sea la primera que escribí. En la fila de los textos escritos, hay unos cuantos terminados y algunos que se continúan construyendo. Alesis se fue colando casi sin darme cuenta. Su extensión, temática y contundencia lo ubicaron en el primer lugar casi sin darme cuenta. Casi que la novela me obligó a que la edite e imprima.

¿Cuándo y cómo nace “Alesis”?

Alesis nace hace más o menos un año. De una experiencia sumamente relevante para mí. Volviendo de trabajar, luego de bajarme de la bicicleta y comenzar a caminar por la vereda de la cuadra de mi antigua casa. Vi a un niño que estaba buscando comida en una volqueta ubicada a unos metros del portón de casa. Nos miramos por unos segundos, el niño tendría unos ocho años, pero en su mirada parecía llevar consigo setenta. Luego de unos segundos, sin quitarme la mirada, levantó su mano y me disparó con su arma imaginaria.

Este encuentro generó una pregunta: ¿Qué represento para ese niño? ¿Por qué me mató simbólicamente? Ese niño es Alesis, no lo conozco, no lo conocí y no lo conoceré seguramente. Pero fue el puntapié inicial para la novela. Se lo voy a agradecer eternamente.

Si tuvieras la posibilidad de cruzarte a ese mismo niño en veinte años, ¿Cuáles crees que serían las circunstancias de ese encuentro?

Sería movilizador seguro. Las circunstancias no sabría decir cuáles serían. Si mi postura ante el hecho. Me gustaría escucharlo. Hacer silencio e intentar comprender que camino transitó para llegar a ese momento. Me encantaría que mi error se confirmara, y él no tuviera la misma suerte que Alesis.

Yo le explicaría lo importante que fue para construir una novela que un día escribí. Seguro habría risas. Eso me haría muy feliz, porque continuaría confirmando mi error. El Alesis que alguna vez pretendí ver, sería un hombre que podría reírse. Una alternativa que siempre está presente cada vez que releo la obra. Página a página, se despierta ese deseo donde Alesis puede recorrer la risa y el anhelado amor. Nunca ocurre. Pero aunque sé que no ocurrirá, está presente el deseo de que alguna vez las páginas se equivoquen.

A pesar de ese deseo y de las alternativas con las que hoy relees la novela, al momento de escribir el final, ¿Siempre tuviste claro que ese era el final con el que querías movilizar a los lectores, o dudaste entre otros finales posibles?

El final siempre estuvo claro, desde el principio. No porque lo supiera exactamente, sino porque desde la primera bocanada que Alesis dio, me arrastró lentamente hacía su desenlace. Algunos pensaran que tuve control absoluto de todo lo que escribía. Seguramente se equivocan. Cada paso que daba en esta historia, me llevaba sin que yo lo supiera, a un final que estuvo presente todo el tiempo en las palabras, miradas y decisiones, de un personaje mucho más libre que el autor. Lo que pasa es que los autores a veces somos muy soberbios y pensamos que controlamos todo. Grueso error.

¿Pensaste en un tipo de lector específico al crear la novela?

Si, la extensión de los capítulos y también de la novela, tienen como eje al lector. No como objeto de mercado, sino como sujeto de representación. Alesis está escrito para ser leído, para golpear directamente la nariz de aquel que decide enfrentarlo. Y como en la mayoría de las peleas callejeras, los golpes deben ser certeros, rápidos y mortales. Intento que el lector salga lo más magullado posible de la lectura.

Sos profesor de literatura, trabajas mucho con adolescentes (entre otros grupos). ¿Crees que el estar en contacto con jóvenes con diferentes realidades te ayudó a desarrollar como autor esa sensibilidad social que se ve reflejada en la obra?

Seguramente, gracias a esta labor he tenido la suerte de conocer muchas realidades totalmente distintas. Es interesante ver (como sucede en el mundo de Alesis) como en un mínimo de dos cuadras, las realidades son tan distantes como las relaciones que los habitantes de dichas realidades tienen. Y en relación a los adolescentes, en ellos se reafirman o confirman muchas de las desigualdades que están presentes en nuestra cotidianidad. Me da mucha gracia cuando escucho decir a algunos “iluminados”, que nosotros (los docentes) somos los que los preparamos para el “mundo real”. Y muchas veces lo que hacemos, por nuestra falta de empatía, es obligarlos a padecer un mundo que hace rato es real para ellos. Porque en este, por decisión nuestra, cumplen un rol secundario por el valor imaginario que le damos a su mundo. Al escuchar su versión de lo vivido, y darle el valor de realidad que se merece, se aprende mucho de los botijas. Hay que estar dispuesto a escuchar.

¿Y qué pasa cuando los escuchas? Imagino que no están acostumbrados a eso.

Y lo que creo le sucede a todo el mundo. Se genera un intercambio muy interesante. Aprendizajes sumamente relevantes para las dos partes que hablan-escuchan. Actualmente estamos acostumbrados a hablar, decir, mostrar, comentar, opinar, etc. Pero nos desacostumbramos al simple arte de escuchar; no sé si por el exceso de ruido, o la cantidad de cera que acumulamos día a día por el incomprensible dolor.

Creo que lo más interesante del rol docente, es la posibilidad que tenemos de escuchar diariamente las sinceras palabras de aquellos que dicen sabiendo que no los van a escuchar. Al igual que Alesis, que con su sinceridad nos dice todo eso que no deseamos escuchar. Aunque su sinceridad es distinta, es una especie de verborragia dolorida de la verdad.

“Alesis” nos hace pensar y pensarnos dentro de la sociedad en la que vivimos, nos muestra de primera mano algo que todos conocemos: las desigualdades sociales. En base a esto, ¿Cuál crees que debería ser el rol de la literatura en la sociedad?

Intentaré ser lo más concreto posible ya que es un tema que permite una discusión más amplia. La literatura no cumple un solo rol, es tan heterogénea como todos aquellos que la construyen y visitan. Si podría decir, uno de esos tantos roles que no debe faltar en todo texto literario, y que lamentablemente actualmente muchos escritores recorren esos vacíos. Su rol social. En estos tiempos que corren, construir y defender una postura es bastante arriesgado. La cancelación, el fanatismo y la polarización son monstruos que muchos escritores no se atreven ni a mirar. Por esta razón, navegan el mar de la pasividad. Problematizar sobre aquellos sucesos que afectan directamente a la sociedad (y no tanto al yo, tónica de mucha de la literatura actual) conlleva pararse frente a un mar de opiniones que pueden ser difíciles de sobrellevar. Por esto creo (aunque ya lo dije antes) el exceso de yo va de la mano de un narcisismo exacerbado y un miedo constante a ser rechazado. Dicho todo esto, el rol social muchas veces se confunde con el rol estético, dejando un poco vacío toda referencia al tú social. Y una literatura sin una definida postura ante lo social, es una literatura cobarde.

Muchas personas ya han leído la novela, ¿Qué comentarios te hicieron llegar?

De todo, que les gustó, les molestó, les sorprendió, que todavía no la terminaron de leer (sé que nunca la terminarán, es una forma sutil de decir que les aburrió), que se sintieron identificados, que les hizo acordar a alguien. Muchas opiniones sinceras y otras no tanto. Todas aceptadas y guardadas en la memoria.

Un consejo para un futuro lector de “Alesis”…

Que sea sincero en su lectura, que abrace fuertemente su significativo rol. Y que luego de terminar de leer cada una de las palabras que pretendo obsequiar. Me diga todo lo que piensa en la cara. / Entrevista realizada por Stefani Cossatti

Una lectora se refirió a Alesis en los siguientes términos: