Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tú no perteneces al mundo de los agitadores, pero hoy verás una reacción en ti que hasta tú mismo desconocías. Te respetarán.

Amor: Querrás dar a tu pareja pasión mezclada con diversión. Serán días intensos y sensuales para disfrutar.

Riqueza: Tus circunstancias mejorarán y tendrás que ser sagaz en la forma en la que utilices tus recursos para sacarles mayor provecho.

Bienestar: Debes tomar precauciones con los excesos de comida o bebida. Puedes tener problemas desagradables que se evitan sin demasiado sacrificio.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy valora, por sobre todas las cosas, tus aptitudes personales y la armonía familiar que tanto ha costado construir.

Amor: Estás rodeado de personas que te aprecian y, en el terreno sentimental, de momentos que pueden ser felices si no los estropeas.

Riqueza: Presta especial atención a las compras e inversiones, vienen tiempos difíciles y debes estar preparado para afrontarlos.

Bienestar: Recibirás una invitación para pasar unos días en otra ciudad. No es el paraíso, pero te vendrá muy bien cambiar de entorno por un tiempo.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Cesan las exigencias de esa persona con la cual trabajas y que hasta ayer te complicó las cosas. Deberás ser cuidadoso.

Amor: Tendrás algunos problemas si mezclas los temas de dinero con los afectos. Trata de separar y lograrás tener paz.

Riqueza: Puede ser que lo que estás pidiendo no parezca razonable, pero si piensas un poco en ello verás que no has tenido otra opción.

Bienestar: Si cambias de trabajo o comienzas proyectos propios, deberás disponerte a aceptar todos los riesgos y continuar adelante con toda la fuerza.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Los sentimientos de culpa serán moneda corriente en estos días. Recordarás viejas acciones y querrás recompensarlas.

Amor: Tienes que poner orden en tu vida privada. Escapar de los problemas y dejarlos para más adelante no es la solución.

Riqueza: Los rumores podrían abundar, debes poner los pies en la tierra y concentrarte en lo que hagas y así evitarás errores.

Bienestar: Los problemas referentes a la salud tenderán a desaparecer. Aun así debes cuidar tu alimentación para que a la larga no te pase factura.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Cansancio y fastidio, lo mejor será que te tomes unas vacaciones para recuperar la vitalidad, el buen honor y cargar las pilas.

Amor: Si cuando estás con tu pareja te diviertes, todo va bien. Pero si se trata de una de pasión tormentosa, mejor dile adiós.

Riqueza: No es un buen momento para invertir en un negocio ese poco dinero que tenías ahorrado. Sé paciente y estúdialo bien.

Bienestar: Es importante mantener contacto con la familia, por muy difícil que resulte. Si haces lo posible por comunicarte, verás que los asuntos mejoran.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Dispuesto a aprender, decidido, enérgico, apasionado y optimista, son algunas de las características que posees para el éxito.

Amor: Nuevo orden en tu vida afectiva. De ahora en más serás tú el encargado de llevar adelante la relación.

Riqueza: Tus superiores saben lo que eres capaz de dar y cuáles son tus límites, por eso te aumentarán responsabilidades.

Bienestar: Cuando un extrańo te ofrezca ayuda, tu primera reacción será rechazarla. Sin embargo, esa persona trae un mensaje importante, escúchala.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Sentirás reanimado tu deseo de vivir gracias a una persona de tu entorno familiar que se ha preocupado por decirte cuánto te quiere.

Amor: Utiliza el tacto en las situaciones difíciles. Actuar así es necesario si quieres lograr buenos resultados en el amor.

Riqueza: Has solucionado algunos problemas y los beneficios y la victoria son tuyos ahora. Todo lo conseguido se debe a tu esfuerzo.

Bienestar: Una pequeńa indisposición te hará pasar una mala noche, por no controlarte. Casi siempre, te gusta tomar aquello que te hace dańo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Encontrarás un gran aliado en la lectura y en las artes. Te sentará bien dedicar tu tiempo libre a pensar en crecer intelectualmente.

Amor: Debes cuidar la forma en la que te comunicas en tus relaciones amorosas, pues podrías causar problemas innecesarios.

Riqueza: Tal vez te encuentres con más dinero y te sientas feliz hoy. En general progresarás rápidamente, pero se vienen algunos cambios.

Bienestar: En este momento so es buen consejero el encierro si estás triste. Salir a tomar una copa con los cuidados correspondientes u organizar una charla con conocidos serán buenas opciones.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Recibirás un interesante ofrecimiento que cambiará tu vida en varios sentidos. No será una decisión fácil de tomar.

Amor: La sensualidad y las emociones a flor de piel son muy importantes para ti. Hoy necesitas mimos más que nada en el mundo.

Riqueza: El entorno profesional se verá afectado por la falta de coordinación entre socios, empleados y jefes. Intenta colaborar.

Bienestar: El ejercicio físico podría bajar la tensión. Busca y consume alimentos que sean ricos en vitaminas y te ayuden a levantar el ánimo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Te asombrará ver cómo algunas fantasías que ya tienen tiempo en ti, pierden valor frente a la fantasía del amor en familia.

Amor: Hoy podrías hacer elecciones erróneas en el amor y actuar de una forma demasiado impulsiva. Cuida lo que tienes.

Riqueza: La conducción excéntrica que tienes sobre los negocios familiares aumentará la tensión y conllevará a discusiones sin sentido.

Bienestar: Te sentirás tenso, haz deporte y medita, esto equilibrará tus energías. Piensa positivamente y conseguirás mejores resultados.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Si no dominas tu intolerancia, te verás durmiendo con tu peor enemigo cada día. Intenta contar hasta 10 antes de empezar.

Amor: Si no eres feliz con esa persona, no fuerces las cosas. Sentirás angustia y remordimiento por no corresponderla, pero es lo mejor.

Riqueza: Existe la posibilidad de hacer un viaje gracias a inversiones hechas en el pasado que tenías olvidadas y dabas por perdidas. Prográmalo para luego de la pandemia.

Bienestar: Disfruta de la vida social porque necesitas relajarte y olvidarte de la rutina y de los problemas. No te aísles y sé diplomático.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te resultará agradable disfrutar de los buenos momentos, te sientes pleno y con ganas de estar cerca de la gente que quieres.

Amor: No fuerces tu relación matrimonial o tu noviazgo hacia objetivos que no estén aprobados por tu pareja. Dialoga.

Riqueza: Tienes la suerte contar con colegas honestos el ámbito de las finanzas. No los descuides porque escasean.

Bienestar: No te olvides de planificar un descanso o vacaciones. Tu salud va a necesitar un alto, cuidado con los excesos y con el alcohol.

