La música clásica y la aroma-terapia, opciones recomendadas para relajar a las mascotas.

Llegan las Fiestas de Navidad y Año Nuevo y con ellas, la pirotecnia. Si bien la ciudad de Santa Fe está considerado un “territorio libre de pirotecnia” y por esta norma están prohibidos los cohetes que producen estruendos (sólo se permite la pirotecnia lumínica), la venta ilegal está al acecho y muchas personas deciden celebrar con “mucho ruido”.

Más allá de las complicaciones y accidentes que puede generar la manipulación de la pirotecnia, los más perjudicados suelen ser los animales. En este sentido, en diálogo con El Litoral, la veterinaria Soledad Masjoan brindó una serie de complicaciones y explicó por qué las mascotas son más sensibles a los estruendos: “Tienen un poder auditivo muy superior al nuestro (hasta 5 veces más que nosotros) pudiendo percibir sonidos que para el ser humano son inaudibles”, indicó.

Riesgos y recomendaciones

-¿Cuáles son los riesgos y qué síntomas de malestar presentan?

-Los riesgos son varios. Dependiendo de la edad y carácter del animal, ese riesgo puede ir desde un simple susto hasta un paro cardíaco. Hay animales que se esconden y otros que intentan escapar de donde están a toda costa.

En cuanto a los síntomas, aparte del temblor en todo el cuerpo, algunos pueden presentar agresividad (por miedo); sialorrea (salivación excesiva); midriadis (pupilas dilatadas). Los perros epilépticos o propensos a tener convulsiones pueden tener crisis. También hay muchos accidentes en el momento de la detonación porque hay animales que reaccionan yendo a atacar la pirotecnia y realmente terminan muy lastimados y hasta muriendo.

-¿Qué le recomendaría a los dueños esas noches de fiestas?

-Les recomendaría que los dejen en un lugar cerrado, seguro, lo más aislado posible del ruido exterior. Nunca atados. Que no tengan acceso a piscinas y cuidado con las rejas, porque a veces en la desesperación de escapar quedan encajados entre ellas.

Una habitación cerrada con ventilación y agua para beber es suficiente. Es muy bueno dejarles música clásica. Tener cuidado de no dejar ventiladores de pie prendidos.

-¿Es recomendable utilizar algún medicamento?

-En general está muy difundido el uso de gotas (acepromazina) para tranquilizarlos. Particularmente no lo recomiendo, salvo con un control estricto e inspección del estado de salud del animal y prescripción de su médico veterinario. No son inocuas y no cualquier mascota puede tomarlas. Como todo medicamento tiene sus precauciones y contraindicaciones.

Hoy en día existen muchas herramientas, medicinas alternativas como la homeopatía y flores de Bach, son opciones a tener en cuenta.

También, fuera de la urgencia de las fiestas, se pueden realizar tratamientos más prolongados para tratar las fobias a los estruendos sean por tormentas o partidos de fútbol, por ejemplo, en mascotas que suelen sufrir demasiado. Son más largos en el tiempo y se debe consultar a los colegas especializados en etología con anticipación.

La música clásica, un buen relajante

La reconocida señal de cable Animal Planet transmitirá -al igual que el año pasado- una programación especial con contenidos específicamente creados para perros y gatos, tanto el 24 como el 31 de diciembre. La intención es ayudar a que se relajen y no sufran con la pirotecnia típica de las fiestas.

Los sonidos de la programación estarán compuesto por música instrumental, el balbuceo de los bebés y la risa de los niños que aplacan a los animales. Entre los estímulos visuales que mejor se adaptan a las características fisiológicas de perros y gatos, tendrán su espacio los paisajes naturales y las imágenes de otros animales que disfrutan de momentos felices.

-¿La música clásica para las mascotas funciona? ¿Por qué?

-La música empleada como terapia es muy buena. Ayuda a tranquilizar y calmar a las mascotas, baja su estrés y ayuda a bajar o regular el ritmo cardíaco y respiratorio. La recomendación es empezar antes de que empiecen los ruidos porque una vez instalados y ya desbordados por el temor no va a funcionar.

La aroma-terapia con aceites esenciales anti-estrés también pueden ayudar. Uno de los más conocidos es el aroma a lavanda, que puede ser colocados en telas; pero no hay que dejar velas prendidas ni aromatizadores enchufados. Son medidas para paliar el sufrimiento de nuestras mascotas que se deben tomar en conjunto, pues una sola no basta. / Fuente: El Litoral por Tomás Rico