“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo.

Lo confirmó la propia intendenta en la tarde de este domingo a San José Ahora.

La aglomeración se produjo en horas de la madrugada de este domingo: fotos y videos han circulado por las redes sociales con particular intensidad en las últimas horas, despertando el rechazo prácticamente unánime

Según pudo construir San José Ahora en base a distintas fuentes, todos los locales nocturnos y paradores que tuvieron actividad en la pasada jornada en el balneario cerraron sus puertas a la hora 0, tal cual lo establece la normativa vigente.

La aglomeración, sin embargo, se fue conformando paulatinamente con pequeños grupos de jóvenes con el paso de las horas fueron bajando a la playa. Aunque se da como un hecho que esos grupos de jóvenes se comunicaron entre sí, se entiende que no existió alguien en particular que haya realizado una convocatoria.

Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que la aglomeración se produjo en la playa, es decir, en jurisdicción de Prefectura Nacional Naval.

San José Ahora se comunicó con Prefectura desde donde, sin embargo, se respondió que las actuaciones estuvieron a cargo de Jefatura de Policía. Hasta las 20 horas de este domingo, Jefatura no había brindado información alguna al respecto.

“Es una situación que tenemos que evaluar; no podemos quedarnos de brazos cruzados para que no se vuelva a repetir, cuando tenemos todo un verano por delante. Sabíamos que era algo que se nos podía venir, pero no pensamos que con tanta intensidad”, señaló Bentaberri.