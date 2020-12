El organismo analizó lo ocurrido en Kiyú.

Tal cual estaba previsto, el Centro Coordinador de Emergencias Departamental sesionó esta mañana con el fin de evaluar lo ocurrido en horas de la madrugada de este domingo en Kiyú, donde al menos 200 jóvenes se aglomeraron en la zona del Parador Grande.

La intendenta y presidenta del organismo, Ana Bentaberri, dijo que de aquí en más se reducirá el grado de tolerancia con situaciones como la acontecida y se incrementarán los controles en hora de la madrugada.

A tale efectos, y con el fin de ajustar detalles de la forma en la que se comenzará a actuar, el CECOED volverá a reunirse a las 18 horas.

Durante la tarde, cada una e las instituciones que lo integran relevará, entre otro elementos, la disponibilidad de recursos humanos y materiales que pueden aportar para lograr ese aumento de las fiscalizaciones.

“Estamos pensando ya no poner los ojos tanto en las medidas de prevención -más allá de que las vamos a seguir llevando a cabo- y pasar ya a la actuación in situ si se repiten este tipo de situaciones”, dijo la titular del Ejecutivo.

“Lo estamos trabajando con Policía, Bomberos, Batallón, MIDES. Están los jueces y los fiscales respaldando estas actuaciones y la Intendencia y (la Dirección Departamental de) Salud, obviamente“, comentó.

“Creemos que hemos hecho mucho en materia de prevención. Pero si el mensaje no se entiende y no se atiende, pasaremos a tomar otro tipo de medidas. (…) No vamos a tener más remedio que pasar a una segunda fase, con márgenes de tolerancia un poco más acotados”, subrayó.