Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tendrás una agradable visita de una persona que no veías hace muchos ańos. Removerán los recuerdos y las emociones.

Amor: Notarás que tu relación está estancada, una cena romántica les vendría muy bien para reavivar el amor y la pasión.

Riqueza: Tu actitud amable y optimista atraerá más clientes. La diplomacia resultará perfecta a la hora de negociar.

Bienestar: Ten en cuenta que debes cuidarte y dormir bien todas las noches, así te levantarás como nuevo y podrás enfrentarte a lo que te venga durante el día.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Día de grandes satisfacciones en lo laboral y emocional. Será una jornada para atesorar en tus recuerdos.

Amor: El amor está llamando a tu puerta, abre los ojos y no lo dejes ir. Acepta la invitación de esa persona desconocida.

Riqueza: No es el momento para tomar descansos, por más merecidos que los tengas. Tienes todas las fechas encima.

Bienestar: No podrás evitar alejarte físicamente de tus seres queridos. Guarda sus recuerdos en tu corazón y recuerda que no hay distancias para el amor.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Es posible que las cosas no se den con facilidad porque el ambiente está cargado de tensiones que pueden interferir en tu buen desempeńo.

Amor: Cierto recelo te colocará, muy a tu pesar, a una enorme distancia del otro. Aprende a escuchar sin desconfianza a tu pareja.

Riqueza: No te quedes sentado ni un segundo más del necesario, porque tu actividad será rendidora. Época de construir un imperio.

Bienestar: No permitas que el pesimismo ajeno retrase tus planes. En la medida en que creas en lo que haces, no puedes equivocarte.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tendrás que actuar con mucha cautela y compresión para no lastimar los sentimientos de los demás. Evalúa posibles consecuencias.

Amor: Hoy habrá un antes y un después. Si te hallabas atrapado en las redes de un amor absorbente, abrirás los ojos y dirás basta.

Riqueza: Apuesta a proyectos breves porque, aunque rindan menos, serán más livianos. Se complicarán las tareas que no dependen de ti.

Bienestar: El aburrimiento es una cuestión de actitud. Si aplicas el buen humor, tus tareas habituales dejarán de parecer rutinarias.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Te sientes agobiado por las responsabilidades y compromisos. Necesitarás una dedicación completa para cumplir con todo.

Amor: El distanciamiento en una pareja es una seńal. Es importante revertirlo lo antes posible para evitar el alejamiento definitivo.

Riqueza: Te verás desenvolviéndote en tu nuevo trabajo con una soltura que no creías posible. Además, las ideas te llegarán a borbotones.

Bienestar: No te acostumbres a los éxitos fáciles y las metas a corto plazo o mediocres. Estos te harán tener una imagen distorsionada de lo que puedes ser.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Te notarás sensible, bastante nervioso y un poco desatento el día de hoy. A pesar de esto, la fortuna te sonreirá.

Amor: Aprende a darle cabida a tu pareja en las decisiones que tomas. Recuerda que ella también forma parte de tu vida.

Riqueza: No temas pedir auxilio a tu pareja para adelantar el trabajo que llevas al hogar. Ella te dará la mano que necesitas.

Bienestar: Espera lo mejor pero prepárate para lo peor. Este viejo adagio tiene todo lo que necesitas para triunfar en tu vida, sea profesional o social.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy caerás en cuenta lo enfrascado que te encuentras en tu rutina laboral. Iniciarás intentos de cambio para remediar esto.

Amor: No te sientas amenazado por los éxitos de tu pareja. No debes competir con ella, sino ir a su lado en todo el camino.

Riqueza: Iniciarás la jornada sintiéndote con más confianza en tus habilidades que nunca. Cuidado con dejarte llevar por esto.

Bienestar: Todo proyecto que pienses que presentará dificultades, de seguro lo hará. No te condiciones mentalmente cundo lidies con vicisitudes.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Aunque tu vida amorosa no va a ser tan buena como la laboral, tampoco va a ser pésima. Tus amigos estarán para ti.

Amor: Se acercan días muy importantes para tu vida sentimental. En el terreno familiar todos los signos son positivos.

Riqueza: Estás acostumbrado a tener dificultades económicas, pero siempre has conseguido salir adelante. Trata de cuidar tus fuentes de ingreso.

Bienestar: Si no tienes pareja y quieres encontrarla, debes empezar a salir y conocer gente, antes de encontrar al príncipe azul hay que besar a muchos sapos.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

El día comenzará con el pie izquierdo, pero de a poco se irá estabilizando tu suerte. A la noche estarás encantador.

Amor: Te muestras dispuesto a comprometerte, a compartir y a entregarte a tu pareja. Eres incapaz de hacer dańo a nadie.

Riqueza: Tendrás algún gasto inesperado pero de pequeńa cuantía, así que saldrás adelante. Recibirás buenas noticias en tu trabajo.

Bienestar: No pierdas el tiempo en agradar a aquellas personas que no son relevantes en tu vida, cuida de ti mismo y de los que realmente te quieren.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Sentirás que ha llegado tu hora para alcanzar la felicidad. Disfruta de estas satisfacciones clave que te da la vida.

Amor: Día perfecto para organizar una reunión virtual con amigos. Pasarás muy buenos momentos en su compańía.

Riqueza: Se presentará una oportunidad irrepetible en el ámbito laboral el día de hoy. Permanece despierto y atento para no perderla.

Bienestar: Aprende a confiar en el poder curativo del tiempo. No existe mal que este no solucione. Confía en que lograrás superar estos momentos difíciles.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Deberás cambiar ciertas costumbres para garantizarte el éxito a nivel sentimental. No habrá otra forma de congeniar.

Amor: No apartes al amor de tu vida solo por tener una agenda laboral muy apretada. Date un momento para experimentarlo.

Riqueza: Deberás mejorar tus conocimientos para mantenerte a la par de tus pares laborales. No dejes que la competencia te supere.

Bienestar: Existen ocasiones en las que la soledad puede ser una buena compańía, sobre todo por su capacidad de hacernos reflexionar. Aprovéchala.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

El temor y la inseguridad están provocando que no des todo lo que tienes en la pareja. Deberás desmitificar tus miedos.

Amor: Se respetuoso con los hábitos y costumbres de tu pareja. No busques que sea igual a ti, valórala por ser diferente.

Riqueza: Día perfecto para asistir a seminarios y cursos de capacitación, pues contarás con un alto grado de concentración.

Bienestar: Procura no descargar tu ira y frustración con tus seres queridos solo porque están más cerca o porque sabes que puedes hacerlo. Valóralos.

