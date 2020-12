A fin de evitar movilidad y aglomeraciones.

La edila del Partido Nacional, Melissa Hornes, sugirió a la Intendencia la creación de una aplicación para que quienes lo necesiten puedan reservar día y hora para realizar trámites en las diferentes dependencias de la comuna y, de esa forma, disminuir la movilidad y las posibilidades de aglomeración.

Durante los últimos días, y en consonancia con las medidas adoptadas por el gobierno nacional para contener el avance del COVID-19, la Intendencia ha tomado diferentes medidas con ese mismo objetivo.

Para Hornes, una aplicación contribuiría a “evitar aglomeraciones y que muchas personas de distintas zonas pobladas de departamento tengan que llegar a la capital para poder realizar sus trámites”.

“En el contexto actual, se acelera la urgencia de buscar distintas estrategias. Y todos hemos visto como las aplicaciones se han convertido en herramientas fundamentes para dar continuidad a distintos procesos”, comentó.

No obstante ello, la edila reconoció que aún “hay gente que no las maneja o que por distintos motivos no tiene acceso a Internet”, motivo por el cual también solicitó “ampliar y potenciar” el call center que la Intendencia posee, y que hoy en día está a cargo de solo dos funcionarios.