Así lo considera el senador frenteamplista Alejandro Sánchez.

Varios países del continente ya adquirieron las vacunas, y más de uno empezó a suministrar las dosis. Que Uruguay no sea uno de ellos hizo que el Frente Amplio utilizara el asunto para castigar al oficialismo, que considera no planeó el tema como debería haberlo hecho, publicó La República.

Además, no son pocos los opositores que le recomiendan al presidente aceptar la oferta del argentino Alberto Fernández, quien ofreció hacer las gestiones para que la Sputnik V llegue a este lado del Río de la Plata.

Entre los críticos se encuentra Alejandro “Pacha” Sánchez, quien publicó un breve mensaje en Twitter para dejar en claro su postura.

“Si todos tus vecinos tienen vacunas y un plan establecido de vacunación y vos aún no. Es que te dormiste en los laureles!! Lo peor es no asumir y tratar de echarle la culpa a un funcionario por un correo electrónico”, comentó, aludiendo a la decisión de Lacalle Pou de cesar al jerarca del ministerio de Salud Pública que le dijo al laboratorio Pfizer que Uruguay no estaba interesado en su vacuna. / Fuente: La República / Foto: Radio Carve

