Datos oficiales no se ajustan a la realidad, dijo.

El dirigente y ex candidato a alcalde de Ciudad del Plata por el Partido Nacional, Raúl Balao, se expresó esta tarde “preocupado” y “molesto” por la falta de claridad de la información que brindan las autoridades sanitarias departamentales con respecto a la cantidad de casos de COVID-19 en aquel municipio.

Entrevistado este sábado por el portal Relámpago, Balao reclamó mayor precisión, por ejemplo, sobre la ubicación de los brotes: “es un resguardo para la gente”, afirmó.

“Estamos preocupados y molestos. (…) Hace algunos días atrás se hablaba de los que los brotes se originaban en una avícola y en un comercio de la zona. No sabemos ni qué avícola ni qué comercio. También se habló de brotes en la construcción. Ahora se habla de un residencial de ancianos, pero hay muchos” subrayó.

“No creo que pese mucho decir el nombre de los lugares: es un resguardo para la gente”, afirmó.

“Nos han dicho que ha habido un caso positivo en el equipo de dirección del ‘hospitalito’. También que una funcionaria de la policlínica de Delta (El Tigre) dio positivo. Nada de eso se dice. A mi me cuesta creer que en este momento haya 60 o 60 y pocos casos en Ciudad del Plata”, comentó

Por otra parte, el dirigente dijo manejar información sobre el fallecimiento de una mujer de esa ciudad que estaba internada en el Hospital San José. “Ayer se hablaba de un fallecido de Ciudad del Plata que estaba en un CTI (del Hospital Español). A nosotros nos llegó esa noticia también”, afirmó.

Balao reclamó respeto a las autoridades sanitarias del departamento: “las autoridades nos tiene que informar detalladamente. Lo del brote gastronómico de Libertad se supo al otro día, pero acá parece que estamos jugando a las escondidas”, opinó.

“Yo considero que lo datos oficiales no concuerdan con la realidad”, sostuvo el dirigente, quien no descartó gestionar una reunión con las autoridades de la Dirección Departamental de Salud, si la situación no se clarifica en las próximas horas, “para evacuar estas dudas que tenemos”.