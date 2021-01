Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

No lograrás escapar de las consecuencias de ciertos eventos de tu pasado. Deberás lidiar con sus resultados.

Amor: Tendrás una clara tendencia a aislarte en el día de hoy. Asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones.

Riqueza: Deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de hoy, sobre todo a nivel económico-financiero. Revisa todo dos veces.

Bienestar: No dejes que el furor de una determinada situación nuble tu capacidad de razonamiento. Todo problema tiene su solución aguardando ser hallada.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Se comenzarán a disipar ciertos nubarrones de tormenta en tu vida y el calor del sol se volverá a sentir. Etapa positiva.

Amor: Mucho cuidado con la forma en la que encares discusiones durante el día de hoy. Tendencia a cometer errores.

Riqueza: Sentirás que es el momento indicado para charlar con tus superiores tu futuro laboral. No temas mostrarte inflexible.

Bienestar: No dejes que el cansancio y el apuro por concluir ciertas actividades te hagan entrar en un circulo vicioso de error tras error. Serenidad.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Comenzarás a sentir las claras seńales del estrés en el cuerpo. Busca encontrar tu espacio de relax y descanso.

Amor: No presiones a tu pareja con el compromiso. Tienes que saber que es una decisión difícil de tomar. No seas impaciente.

Riqueza: No te puedes permitir el lujo de rechazar los trabajos que están llegando a golpear tu puerta. Toma tus necesidades en serio.

Bienestar: Debes aprovechar cada oportunidad que la vida pone a tus pies. No dejes que te pasen de largo ya que usualmente no se repiten.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Vivirás momentos de reconciliación desde temprano en la mańana junto a tu pareja. No improvises en nada, apégate a tu itinerario.

Amor: No permitas que el amor sea algo demasiado complicado o distante como para considerarlo en tu vida. Dale un lugar en tu corazón.

Riqueza: Tendrás una serie de entredichos con tus superiores el día de hoy. No dejes que pase a mayores. Controla tus impulsos.

Bienestar: No existe ganancia sin algún tipo de sacrificio. Aprende a poner en la balanza aquellos factores importantes a la hora de tomar una decisión.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la compra de muebles usados o antiguos. Conseguirás buenos precios.

Amor: Después de varias relaciones de pareja, te sientes extrańo viviendo solo en tu casa. Aprende a disfrutar de tu soledad.

Riqueza: No seas tan estrecho en tus pensamientos. La amplitud mental te permitirá asimilar nuevas ideas y conocer gente interesante.

Bienestar: Eres todo corazón y haces el bien sin mirar a quien. Pero descubrirás que alguien a quien ayudaste habló mal de ti, y eso te angustiará.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Que nadie ose con entrometerse en tus asuntos personales. Tú no te metes en la vida de nadie, que hagan lo mismo.

Amor: Aceptarás la invitación a una reunión de trabajo en la que conocerás a la persona de tus sueńos. Anímate y avanza.

Riqueza: Es posible que por un descuido pierdas dinero o te lo roben. Trata de no ser tan distraído con las cosas de valor.

Bienestar: Tus peores miedos son los que están dentro de ti. Es buen momento para realizar una introspección y conocerte a ti mismo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Terminarás la jornada completamente exhausto. Deberás aprender que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo.

Amor: Sentirás el peso de la rutina en tu espalda durante la jornada y buscarás ansioso el abrigo de los brazos de tu pareja.

Riqueza: No dejes que tu orgullo cierre tus ojos a cosas que son cada día más evidentes. Deberás cambiar pautas de trabajo.

Bienestar: Iniciar una relación de pareja trae consigo un sinnúmero de responsabilidades y sacrificios. Asegúrate de estar listo para afrontarlos.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Lograrás salir airoso de ciertas complicaciones a último momento. Debes aprender a relajarte un poco más.

Amor: La tentación llamará a tu puerta el día de hoy. Mantente alerta y no permitas que un momento de placer arruine tu relación.

Riqueza: Procura depender lo menos posible de la ayuda de tus pares laborales, al menos por la jornada. Manéjate solo.

Bienestar: Hay un sinnúmero de cosas en la vida que pueden parecernos injustas, pero todo ocurre por una razón. Busca en ti la aceptación que necesitas.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Te verás recapacitando sobre la manera en la que enfrentaste ciertas situaciones en tu pasado. Aprende de tus errores.

Amor: Toma las cosas con calma en esta recién formada relación. Recuerda las falencias en parejas anteriores y evítalas.

Riqueza: Jornada laboral típica sin mayores inconvenientes. Apégate a tu itinerario y todo marchará sobre ruedas.

Bienestar: La paz mental solo se alcanza cuando estás conforme con tu manera de enfrentar las pruebas que la vida te ofrece. Acepta tu realidad.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

No te dejes llevar por los impulsos en las acciones que emprendas en el día de hoy. Recapacita antes de actuar.

Amor: No podrás dilatar la toma de ciertas determinaciones por mucho más tiempo. Examina tu corazón y decídete.

Riqueza: En el olvido quedarán los planes de un fin de semana reparador. Deberás dedicarle tiempo extra a tus responsabilidades.

Bienestar: Aprende a no juzgar a las personas que te rodean en función a su estatus social o capacidad adquisitiva, sino por sus actitudes hacia la vida.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Sabes que ese no es el camino, pero igualmente sigues intentando. Prueba con otras alternativas y lograrás lo que buscas.

Amor: Superaron varias crisis y ahora se abre un abanico de posibilidades para esta pareja. Vayan pensando en la convivencia.

Riqueza: No busques soluciones fáciles a problemas complejos. Así nunca terminarás de resolverlos y volverán a complicarte las cosas.

Bienestar: La soledad se apoderó de tu vida, pero hallarás gente que te brindará contención y afecto. Recuerda que no estás solo en este mundo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te invitarán a un evento de pocas personas en donde conocerás gente influyente. Prepárate porque esta noche no la olvidarás más.

Amor: Tu pareja y tú han construido una relación sólida en base a la sinceridad. Por fin has encontrado a tu media naranja.

Riqueza: Observa más allá de la coyuntura y planifica objetivos a largo plazo. De esta manera lograrás obtener mayores ganancias.

Bienestar: Un hecho inesperado hará que tu carácter se transforme hasta lograr que muestres esa faceta desconocida para los demás.

