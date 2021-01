Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy te encontrarás con un conocido que hace tiempo no ves y te dará una noticia que no será la mejor del día.

Amor: Mucho romanticismo pero poca pasión. Prueba variar los lugares de sexo, les vendrá bien renovarse un poco.

Riqueza: Conseguirás lo que te propongas, sólo debes esforzarte por llegar a la meta. Pon manos a la obra y sé perseverante.

Bienestar: Te concentras en pequeńeces y estás dejando de lado graves importantes. Pon más atención en lo realmente urgente.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en conflictos por dinero. Soluciónalos rápido.

Amor: Deja la vida de juerga y anímate a vivir un verdadero amor. Lánzate por fin a la conquista de esa persona tan especial.

Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes ganancias. Sólo pon mucha atención dónde inviertes tu dinero.

Bienestar: Tendrás la posibilidad de trabajar con personas muy importantes. Aprovecha esta oportunidad que te da la vida, porque no se repetirá.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No permitas que te vengan con chismes. Alguien pretende hacerte pelear con un colega, pero hoy no te conviene seguirle el juego.

Amor: Irás de frente en el amor, contento y confiado. Nada podrá separarlos. Momentos auspiciosos para mejorar relaciones de familia.

Riqueza: Te van a querer engańar al ofrecerte un buen negocio, pero luego las cosas no serán tan fáciles. No te asocies en nada.

Bienestar: Debes aprender que no siempre todo el mundo estará de acuerdo con cada paso que das. Ser tu mismo y defender tu postura será la mejor actitud.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Una noticia hará que tu jornada de un giro inesperado. Enfrenta los cambios con la mayor entereza posible, no decaigas.

Amor: Acepta la invitación a ese evento y vístete bien porque conocerás a alguien que tendrá un papel muy importante en tu vida.

Riqueza: Ciertas circunstancias de la vida afectarán tu ritmo laboral para hoy. Asegúrate de mantener la calma a todo momento.

Bienestar: Dedícate más a hacer lo que te gusta, sin cuestionarte si eso es lo correcto. Mientras no perjudiques a nadie, haz lo que te provoque placer.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hechos inesperados ocurrirán en este período, así que prepárate para sorprenderte. Sucederán cosas que mejorarán tu ánimo.

Amor: Descubrirás que una persona que considerabas sólo amiga tiene otras intenciones para contigo. Tendrán una relación muy especial.

Riqueza: Deja surgir lo mejor de ti sin ningún tipo de tapujos o timidez. No temas dar todo lo que tienes para alcanzar tus metas.

Bienestar: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que tú no conoces. Sería bueno que te dediques un poco más de tiempo a ti mismo, te hará bien.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo.

Amor: No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más conveniente será postergar todo para más adelante.

Riqueza: Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado.

Bienestar: Aprende a tener más presente a tu pareja a la hora de tomar ciertas determinaciones, de esta manera la harás sentir más cercana a ti.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Jornada propicia para buscar la compańía de amigos cercanos para compartir momentos de relax y tranquilidad.

Amor: Las tensiones en la relación alcanzarán su pico máximo durante el día de hoy. A partir de aquí todo comenzará a solucionarse.

Riqueza: La solución a tu situación económica apretada aparecerá ante tus ojos en el día de hoy. Medítala en detalle.

Bienestar: No puedes pasar de la total soledad al completo libertinaje. Toma las etapas de la vida con más tranquilidad, o caerás en los excesos.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No seas indiscreto ni lleves y traigas chismes porque podrías equivocarte y decir una estupidez. Habla lo justo y necesario.

Amor: Es hora de que le propongas a esa persona especial ser más que amigos. Junta las fuerzas para expresarle tus sentimientos.

Riqueza: Alguien de tu equipo de trabajo está traicionándote, descúbrelo antes de que sea tarde. No dudes en apartarlo.

Bienestar: Si esperas encontrarte con un mundo que piense igual que tu, te espera una gran desilusión. Recuerda que nadie es portador de las verdades absolutas.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Verás cómo con el paso de los días hay mayor entendimiento entre tú y tu familia, porque has sido capaz de escuchar y darles lugar.

Amor: Te sientes querido por tu pareja y por su familia. Estás atravesando una etapa de plena pasión, disfrútala.

Riqueza: Ten cuidado con quien comentas tus proyectos. Lo mejor será mantenerte en silencio, porque hay gente con intenciones dudosas.

Bienestar: No remes contra la corriente, es inútil. Sabes que lo que pretendes es imposible, así que mejor sigue otro rumbo.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Deja de preocuparte por los problemas económicos. Hay otras cuestiones más importantes que debes atender.

Amor: Tu carisma hace que siempre estés rodeado de gente, observa bien porque hay alguien que te quiere más que como a un amigo.

Riqueza: No estés todo el tiempo buscando el pelo en la sopa. Si no estás convencido con la propuesta, simplemente hazte a un lado.

Bienestar: Procura encontrar tu cable a tierra. Busca alguna actividad donde canalizar tus energías, que no sea el trabajo el centro de tu vida.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Todavía te estás recobrando de una pérdida, pero dispones de un nuevo sentido de la oportunidad y te sentirás optimista.

Amor: Tu pareja ya dio suficientes muestras de fidelidad, pero tú sigues desconfiando. Los celos destruirán la relación.

Riqueza: Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte, pero finalmente serás el que mejor te desempeńas.

Bienestar: No es momento de excesos en comidas y bebidas. Incorpora algún deporte o actividad física de forma regular.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No dudes en buscar el consejo de un amigo. La decisión que deberás tomar es muy importante y es bueno tener otro punto de vista.

Amor: Estás atravesando una luna de miel en la pareja. Todo marcha perfectamente y no hay pronóstico de tormentas en el horizonte.

Riqueza: El ambiente laboral está muy competitivo. Deberás marcar bien tu territorio porque hay gente que pretende ocupar tu puesto.

Bienestar: Debes analizar un poco más la manera que tienes de relacionarte con los demás. No puedes vivir toda la vida sin amigos.

