“El animal tenía una cabeza grande y en su boca (de gran tamaño) llevaba algo, otro animal, estaba comiendo”, narró un pescador.

Según se informó a TDN, un grupo de pescadores en el Río Uruguay frente a la costa de Salto observaron una anaconda de gran tamaño desplazarse río abajo el pasado domingo de tarde. El animal se aproximó a la costa y se movilizó por el río hasta que lo perdieron de vista.

Un pescador dijo a TDN que «el animal tenía una cabeza grande y en su boca (de gran tamaño) llevaba algo, otro animal, estaba comiendo. Cuando la lancha intentó acercarse se sumergió y a los metros volvió a verse un poco en la superficie pero era grande. Estábamos en duda de que era eso que se veía, una víbora común evidentemente que no. Aparte gruesa y larga que la verdad asustó. Yo pedía a mi amigo que no se acercara porque no sabíamos que reacción podía tener».

«Cerca nuestro había otra lancha que también pudo ver pero ellos optaron por quedarse cerca. Nosotros les gritamos y ellos nos respondieron que estaban mirando lo mismo. Era una víbora grande, muy grande, por eso pensamos que es una anaconda. Hemos visto víboras en el río pero no de este tamaño» sostuvo Pablo Pérez.

Probablemente la anaconda haya llegado a otros departamentos norteños desplazándose sobre todo por medio de islas de camalotes.

Es un reptil grande que mide hasta cuatro metros de longitud. Mata a sus presas por constricción, envolviéndolas y apretándolas. Así logra alimentarse de varios vertebrados, entre ellos yacarés, tortugas, carpinchos, coatíes, comadrejas y venados. Espera a sus presas sumergida en el agua, entre la vegetación, preferentemente camalotes. / Fuente: TDN.uy