A Sonia Azevedo, de 41 años, le administraron la vacuna de Pfizer el 30 de diciembre en Portugal y falleció el 1° de enero de manera súbita.

Sonia Azevedo, una enfermera portuguesa, murió de muerte súbita dos días después de ponerse la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Natural de Maia, llevaba 10 años trabajando en el Instituto Portugués de Oncología de Oporto. Ahora, las autoridades investigan las posibles causas que produjeron el deceso.

En cumplimiento del plan de vacunación del Gobierno socialista, la mujer fue una de las primeras en la lista para vacunarse ya que desempeñaba su trabajo en la sección de Pediatría y, por tanto, tenía prioridad para la vacunación.

Formó parte de un grupo de 538 profesionales que recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech, la única aprobada hasta la fecha en la Unión Europea. Su turno le llegó el 30 de diciembre, fecha en la que le administraron la primera dosis de Pfizer, único autorizado en Portugal por ahora. El 1° de enero Sonia murió.

Inmediatamente, se encendieron las alarmas en Portugal. ¿Qué ocurrió? ¿Tiene que ver la muerte con la administración de la vacuna? Eso es lo que están investigando las autoridades lusas, que siguen a la espera de la autopsia.

“En ningún momento vimos que la vacuna le produjera un efecto adverso, ni el día de la vacunación ni los posteriores”, reconocieron desde el Instituto Portugués de Oncología de Oporto (IPO).

Hasta que no tengan sobre la mesa las conclusiones del forense, los familiares de Sonia Azevedo no podrán organizar una ceremonia íntima de despedida y trasladar el cadáver a Maia, ubicada a solo 10 kilómetros de Oporto. Allí, en esa pequeña localidad, residía la víctima junto a sus padres y sus dos hijos, todos en estado de shock al comprobar el desenlace inesperado.

Sus familiares, de hecho, no pueden creer lo que ocurrió. La mujer había pasado la Nochevieja con su padre, Abílio Azevedo, y el resto de sus familiares. “Estaba bien. Ya había recibido la vacuna y no se quejaba de dolor ni de nada. No entiendo cómo sucedió eso”, explicó su padre.

Por su parte, una de sus hijas manifestó estar destrozada y sorprendida por lo sucedido. Señaló que no observó cambios en su madre. Esta solo le manifestó que le dolía un poco el lugar donde se la aplicaron, una reacción considerada normal.

Compañeros de la enfermera fallecida expresaron su profundo dolor en las redes sociales. El gobierno de Portugal, por su parte hizo un llamado a la calma y queda a la espera de los resultados de la autopsia. / Fuente: Clarín