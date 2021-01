Basilio Pintos, secretario general del gremio, indicó en Radio Universal que “el flujo de personas es el mismo” que si las fronteras estuvieran abiertas y que “llegan muchos pasajeros al Chuy ‘brasilero’”.

En la noche del miércoles, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que las fronteras permanecerán cerradas por 20 días más. Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA), describió la situación en la que están trabajando algunos funcionarios de las aduanas.

En entrevista con 970 Noticias Primera Edición, Pintos informó que realizaron una denuncia a la Inspección General del Trabajo por las condiciones insalubres del puesto aduanero en La Coronilla, aunque manifestó el mal momento que se encuentran transitando a nivel nacional en lo referente a los controles.

Pintos describió falta de controles en los pasos fronterizos a nivel nacional “En el Chuy se están mezclando los brasileños con los uruguayos y los uruguayos no están siendo hisopados a la entrada porque no están saliendo ni siquiera del país”, indicó. “En la Barra del Chuy está cerrada, sale personas, mercaderías y no hay controles. En la terminal Chuy hay un efectivo que controla a los camiones nada más”, relató luego. Aseguró que “el flujo de personas es el mismo” y que “llegan muchos pasajeros al Chuy ‘brasilero’”.

Este puesto estaba clausurado hace seis años, pero, según relató Pintos, el 30 de diciembre al mediodía fueron notificados de que serían trasladados al puesto de La Coronilla. Los funcionarios informaron a AFA que “las condiciones eran paupérrimas, carecía de agua, luz, condiciones básicas”. Tampoco hay protocolo de desinfección.

El lunes 4 de enero, informó Pintos, AFA fue a inspeccionar el lugar. “Las condiciones son peores que las que nos habían dicho. No tiene baño, a eso no se le puede llamar baño”, apuntó el secretario general. Además, apuntó que “corre peligro la vida de los funcionarios” puesto que no hay carriles bien delimitados para hacer los controles. Según explicó el sindicalista, la decisión de la apertura de este puesto es tomada por el gobierno nacional y la acata la Dirección Nacional de Aduanas.

/Radio Universal /Foto: Gastón Britos / FocoUy