Bentaberri brindó una extensa entrevista a La República.

Ana María Bentaberri (54 años) es contadora pública, se define como «una mujer de barrio» vinculada a actividades que tienen que ver con la gente, con los vecinos maragatos. Nació en un barrio de la ciudad de San José, el Capitán Manuel Artigas, y en el año 2000, comenzó a trabajar en el gobierno departamental, primero como Auditora Interna, bajo la intendencia de Juan Chiruchi (2000-2010), después como Secretaria General , entre 2010 y 2020, acompañando al entonces intendente José Luis Falero, hasta su renuncia el 31 de julio de 2010 para dedicarse a la campaña electoral.

Militante nacionalista, Bentaberri fue electa intendenta por el Partido Nacional, cargo que ocupa por primera vez una mujer en San José y que asumió el pasado 26 de noviembre. Junto con Falero, creó un nuevo sector político dentro del Partido Nacional -Sumate-. A continuación, un resumen de la entrevista con LA REPÚBLICA.

¿Cómo surge esta idea de ser candidata a la intendencia?

En realidad, la idea no surgió de parte mía, hay un lindo equipo de trabajo dentro del sector . Allí hay muchos compañeros que empezaron a gestar esta idea. Al principio, como que yo no la veía, no me cerraba, lo mío es la gestión, me he preparado muchísimo para eso, he hecho cursos de capacitación específicos en cuanto al desarrollo local, a la gestión financiera de las intendencias, nunca se me había cruzado por la cabeza presentarme como candidata de nuestro sector.

Se empezó a gestar fuerte la idea y el 1 de diciembre de 2018 en un Congreso del sector Sumate, los compañeros decidieron que sea yo la compañera que los represente en las elecciones internas, ya dando a conocer mi nombre, y después en las elecciones departamentales, que se iban a desarrollar en mayo del año pasado año y que después se pospusieron para el 27 de setiembre. Empecé a caer recién ahí. A partir de ahí nos pusimos a trabajar fuertemente en esa nueva propuesta con una mujer encabezando por primera vez esa propuesta política.

¿La sorprendió esta decisión de su sector o ya venía conversada?

Mi cercanía con Falero ya estaba marcando el perfil sin que yo me diese cuenta. Estaban los intercambios, y mi respuesta era, por favor, piénsenlo bien, se empezó a gestar con más fuerza, con más decisión de parte de los compañeros, y terminé aceptando la propuesta.

Todo un desafío, tratándose de la primera vez que una mujer asume este rol. ¿Qué impacto tuvo en San José?

Era la primera vez que íbamos a tener una candidata a la intendencia y también se dio la particularidad de que desde el Frente Amplio, hubo una propuesta como candidata a la intendencia. Fue una campaña electoral, diferente, muy respetuosa, en algún momento se dejó entrever ese toque diferente que le damos las mujeres con nuestra manera de ser.

Sin lugar a dudas, fue un antes y un después en la historia de San José. Nunca se había dado, si bien vecinas de San José habían estado como suplentes. Fue una campaña tranquila, en toda la campaña resalté siempre que había ocho candidatos de diferentes partidos y se trataba de ocho vecinos de San José que compartíamos el objetivo final y el más grande que es el desarrollo de nuestro departamento. Y ese objetivo compartido nos dio la base para hacer una campaña respetuosa y tolerante como fue la que hicimos.

¿Qué opinión tiene acerca de las reivindicaciones en materia de igualdad de género, la cuota política, por ejemplo, que apuntan a que la mujer tenga mayor protagonismo en los distintos ámbitos como en la política?

Sin lugar a duda yo aspiro que esta oportunidad que se me da de representar a todos los josefinos sea tanta la oportunidad para tantas mujeres, primero aquellas que tienen interés en la actividad política y que tal vez no hay tenido la oportunidad de llegar y ocupar determinados lugares, y después también para todas las vecinas de San José.

Me parece que es una linda oportunidad para marcar una impronta diferente, para valorar propuestas que de repente en otro momento han quedado sobre la mesa, o no nos hemos tomado el tiempo para terminar de valorarlas. Hoy en día estamos tratando de fortalecer un equipo con una mirada de género. Y sin lugar a duda, me toca reconocer que necesito mucho acompañamiento en esa tarea. Una mujer sola por más que ocupe un lugar muy especial no va a poder hacer nada, ella sola. Necesita compañía, de hombres y mujeres, en esa propuesta de trabajo en cuanto a seguir caminando para fortalecer la igualdad de género.

¿Cómo está integrado el gabinete?

Hay varias directoras mujeres y también en cada equipo de trabajo también hay mujeres que juegan un papel fundamental. Tal vez no ocupan el primer lugar pero fortalecen el equipo en primera línea.

¿Se ha guiado por la cuota política?

No, busqué para el gabinete, lo dije en campaña política, me parece que San José tiene derecho a tener un equipo conformado con gente que pueda comprometerse, brindarse como persona y que tenga conocimientos y saberes para aportarle al desarrollo del departamento. Ese fue el criterio, que fuesen vecinos valiosos de San José con esas características de compromiso y dedicación.

Con respecto a la gestión, usted anunció al asumir que iba a crear un fondo solidario departamental, que iba a donar parte de su sueldo y que iba a solicitar a su equipo que también participe.

Yo hice una resolución conformado un equipo de trabajo para elaborar el proyecto de decreto que vamos a elevar a la Junta Departamental. Queremos que haya un decreto que respalde la creación del Fondo Solidario departamental par a que no dependa de la buena voluntad del intendente. La intendente lo único que va a disponer es un porcentaje de su sueldo, que va a estar sumándose al Fondo. Entendemos que tiene que haber formalmente un decreto que acompañe el desarrollo y la aplicación de ese fondo, que fije los objetivos y que controle que el fondo se vuelque para alcanzar esos objetivos.

¿En qué objetivos está pensando?

Situaciones que mueven a toda la ciudadanía, en San José. Aquí la ciudadanía es muy receptiva en el momento de encarar con fuerza la búsqueda de soluciones para determinados problemas sociales, que convocan a toda la ciudadanía. Entendíamos que la formalización de ese fondo va a permitir que esos temas puedan ser respaldados, en tiempo y forma, muchas veces, desde la intendencia se acompaña, se colabora, se trata de solucionar determinados temas y hay veces que algunos se vuelven repetitivos por sus características y no se puede colaborar con esas situaciones.

O situaciones que son de mucha premura y que tal vez no podemos terminar de desarrollar el trámite que conlleva para que sea una colaboración desde la intendencia. Gestionando esa fondo entendemos que puede ser una herramienta ágil para responder en tiempo y forma y que permita tomar decisiones rápidas.

El tema del coronavirus, es hoy una de las prioridades a nivel nacional. ¿Como está la situación en San José?

Nos preocupa y nos tiene muy ocupados buscando soluciones y también buscando la manera de que entre tofos nos avoquemos a prevenir estas situaciones. Algunas se pueden prevenir y otras no, pero tratemos de tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para prevenirlo y evitar que el virus se sigan expandiendo.

¿Se sabe cómo se gestaron estos focos?

La cercanía con Montevideo nos influye mucho. Los casos en San José están diseminados principalmente sobre la ruta 1. Ese intercambio casi cotidiano que tenemos con Montevideo nos influye. Los primeros casos se dieron en una cena de camaradería, en la ciudad de Libertad, allí como que explotó el tema y lamentablemente ya empezó a salpicar a todo el departamento.

¿Qué medidas se están tomando en San José?

Están las medidas que se están tomando en todo el país, nada de aglomeraciones, cuando hay actividades al aire libre que no es que las hayamos prohibido. Estamos incentivando a que la gente utilice el tapaboca aun cuando estén al aire libre; en la intendencia hemos tomado medidas, estamos tomando la temperatura a las personas que ingresan, se registran nombres y teléfonos, hemos disminuido al mínimo la presencialidad, una persona por oficina, incentivando el teletrabajo.

Incentivamos a que la gente utilice la vía telefónica para solucionar todo lo que sea posible; hemos sumado compañeros médicos a la dirección de salud para hacer el seguimiento de los casos que se van presentando. Estamos tratando de ir cubriendo todo lo que podemos en cuanto a medidas de prevención. Hemos sumado un policlínico móvil.

En su discurso de asunción, habló de «hacerse cargo», apelando a la frase del presidente, ¿cómo es su relación tiene con el presidente?

El presidente se ha puesto inmediatamente a la orden de todos los intendentes. Más allá del partido político. Con nosotros tiene una relación muy especial de apoyo contínuo a nuestra tarea. Es común recibir algún llamado algún mensaje de él, con alguna propuesta, o solucionando algún tema o sencillamente poniéndose a la orden. Esa cercanía, nos brinda un respaldo muy especial.

También habló al asumir de convertir al departamento se un territorio «humanamente inteligente».

Si, porque no se trata de sumar tecnología solamente a nuestra vida, sino de que en el desarrollo de esa tecnología los seres humanos sean el centro, el por qué le da vida a esa tecnología. No se trata de modernizar o de copiar adelantos tecnológicos, se trata de que realmente el objetivo sea lograr el desarrollo de la gente que vive en el departamento.

Además insistió con que apostará al diálogo

Sí, yo quiero apostar al diálogo. Quiero apuntar y aportar al diálogo departamental, al diálogo respetuoso, tolerante, sabiendo que tal vez los otros no piensan como yo y tienen derecho a ser escuchados y también yo tengo derecho a ser escuchada, y reunirnos alrededor de una mesa, abriendo esos espacios de intercambio para crecer juntos y para impulsar la participación real.

EL APOYO DE LA FAMILIA ES EL MOTOR

El apoyo de la familia debe ser muy importante al asumir este tipo de responsabilidad. Recuerdo un mensaje muy afectuoso que su hermana le dirigió…

Sí, sin lugar a dudas, creo que tiene que ser general para cualquiera que ocupa un cargo de tanta responsabilidad como éste o como otros. La familia es fundamental, más allá de toda esa tarea que uno desarrolla sin horarios, con compromiso y dedicación, es la que empuja, es el motor, la que nos habla de las cosas tal cual son, la que nos dice la verdad y no lo que queremos escuchar. Es la que nos alienta y nos da para adelante. Sin duda, un papel fundamental».

Usted es maragata pero su equipo de fútbol se llama Treinta y Tres

Si, señor (se ríe). Es de San José. Mi padre fue presidente de ese club durante muchísimos años. Y con mi familia, mi madre, mis hermanos , siempre el paseo del fin de semana era ir a la cancha todos juntos. Es una vivencia familiar muy sentida, muy compartida.

¿Y cómo le está yendo?

Y, por lo general, no le va muy bien. Pero siempre le damos para adelante.