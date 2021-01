El video impactante de la “banda” de animales que atacó a varias personas por las calles de Turquía. Lo subió el municipio de Nevsehir y se hizo viral.

Hubo un nuevo video viral en las redes sociales, se trata de una “banda” de ovejas, cabras y tres corderos que corrieron a una hombre por la calle.

Este hecho ocurrió en Turquía, cuando los cinco animales se aparecieron en el municipio de Nevşehir y sembraron el terror en la ciudad.

Los mamíferos, tal como se los muestra en el video, persiguen a las personas y no paran hasta conseguir su objetivo. También, ingresan a los negocios para causar destrozos.

Hasan Ünbulan, dueño de los animales, dijo que salieron por la puerta de la casa, que se había abierto debido el viento a la noche.

“Los animales salieron de aquí. Los busqué por un tiempo, pero no pude encontrarlos. Luego fui a ver a los funcionarios del municipio de Nevşehir para informar que mis animales habían desaparecido. Me enteré de que los animales llegaron al frente del edificio de servicios municipales y los llevaron a Animal Town. Luego las autoridades me los entregaron”. explicaba el dueño de los 5 animales.

La escena tuvo lugar el 14 de diciembre en el centro de la ciudad. Las cámaras de seguridad registraron los innumerables ataques de los diferentes animales a las personas que intentaban tranquilizarlos.

El municipio de Nevsehir, a través de su cuenta de Twitter, difundió las imágenes del momento. En menos de un minuto se puede ver distintas personas intentando disuadir a los diferentes animales de su conducta agresiva. El video es tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

PUBLICIDAD

Gracias a la muestra del instinto animal, el video no tardo en volverse viral. Tal es así que el tuit de la municipalidad acumula al momento más de 62.000 me gusta, fue compartido tres mil veces y suma más de cuatro mil comentarios. /Fuente: Radio Mitre

Leé todas las noticias en www.sanjoseahora.com.uy