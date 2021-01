Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

El día de hoy se presentará muy complicado. Tómatelo con calma y no entres en pánico si los problemas se acumulan.

Amor: Para los casados, período de transición. Querrán vivir las cosas a su manera rompiendo rutinas, busquen el lado divertido.

Riqueza: Estás bien enfocado en tus objetivos profesionales. Con decisión y esfuerzo lograrás cumplir con los objetivos propuestos.

Bienestar: Goza de los buenos momentos con tus seres queridos y deja los problemas económicos para otro momento. No arruines tus espacios de placer.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Si sigues esa corazonada que tienes, obtendrás lo que anhelabas. No temas, escucha a tu corazón y hazle caso a lo que te dice.

Amor: Tus valores son muy diferentes a los de tu pareja. Acéptala tal como es, sin cuestionarla, si no quieres perderla.

Riqueza: Puedes hacer que los demás te escuchen, pero lo que no puedes lograr que te sigan en tus locas ideas. Déjalos, no te creen.

Bienestar: Rodéate solamente de aquellas personas que saben guardar tus secretos. Es mejor tener pocos amigos, pero buenos y honestos.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sabes bien lo que no quieres para tu futuro, así que no tienes por qué dudar a la hora de tomar esa decisión. Adelante.

Amor: Nunca te destacaste por ser una persona muy expresiva, pero conocerás a alguien que te dará vueltas como a una media.

Riqueza: Nadie tiene la clave del éxito, así que no hagas demasiado caso a esos colegas que sienten dueńos de la verdad.

Bienestar: No busques la felicidad en lugares equivocados. Disfrutando de los buenos momentos junto a tus seres queridos lograrás encontrarla.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No esperes que las oportunidades te lluevan. Es hora de comenzar a actuar si quieres progresar en todos los ámbitos de la vida.

Amor: Hay una perfecta comunión en la pareja, pero surgirán diferencias por un tema clave para la relación. Lima las asperezas.

Riqueza: Dicen que el que no arriesga no gana, pero ten cuidado en qué arriesgas porque puedes perder todo tu dinero.

Bienestar: Energías negativas inundan tu ámbito laboral. Sería bueno que lo limpies con algún sahumerio y alguna esencia de aroma suave.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tienes el olfato necesario para percatarte de que un cambio radical está por producirse. Prepárate para lo que viene.

Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos puertas adentro y hablando.

Riqueza: Sientes que tu trabajo no te satisface. Es hora de buscar nuevos horizontes por el lado de la informática o el marketing.

Bienestar: Quieres todo y lo quieres ya. No seas tan caprichoso y actúa como una persona de tu edad. Es momento de hacerse cargo de la propia vida.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.

Amor: Es momento de que cambies tu imagen. Asistirás a una fiesta donde serás el centro de atención y conocerás alguien muy especial.

Riqueza: Si sigues derrochando tu dinero, nunca ahorrarás nada. Sé más medido y consciente al momento de comprar.

Bienestar: Sientes que cargas con una gran responsabilidad sobre tus hombros. Es porque estás acostumbrado a que otros hagan todo por ti.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, inscríbete en el gimnasio o empieza una dieta.

Amor: Una persona conocida te declarará su amor. Comenzarás a mirarla de una forma diferente y descubrirás una faceta desconocida.

Riqueza: Nadie se hizo rico de la noche a la mańana. Esfuérzate y deja la ansiedad de lado, a largo plazo verás los resultados.

Bienestar: Haz una pausa en tu rutina. Disfruta más tiempo junto a tus seres, ya habrá oportunidad de solucionar los problemas del trabajo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Comienza a mejorar paulatinamente el escenario para ti. Finalmente lograrás salir de una temporada complicada.

Amor: El tiempo parecerá detenerse cuando finalmente encuentres la situación propicia para dar el primer paso de la conquista hoy.

Riqueza: Aprovecha el tiempo libre extra para procurar elaborar una forma de mejorar tu situación económico-financiera.

Bienestar: Deberás aprender a poner limites a las intransigencias de tu pareja en la relación. No te permitas ser victima de abusos e injusticias.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.

Amor: Sentirás el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído. No mires atrás y sigue adelante.

Riqueza: Utiliza tu tiempo libre para comenzar a hacer estimativos de cuanto ganarías con ese ingreso extra que tienes en mente.

Bienestar: No solo es necesario tener conocimientos sobre un tópico en particular. En el mundo de los negocios de hoy es necesario aparentarlo también.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Trata de que la jornada termine de manera agradable, evita las discusiones y peleas con familiares o tu pareja.

Amor: Si no tienes pareja, seguramente aparecerá la persona a quien le puedes entregar tu corazón y que tanto has esperado.

Riqueza: Si fuiste capaz de reunir un buen equipo de trabajo, no tiene de qué preocuparte, tu éxito ya está asegurado.

Bienestar: No canalices tus frustraciones mediante la comida. Busca alguna actividad más productiva para mejorar tu estado anímico.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No puedes mantener un estilo de vida completamente ausente de preocupación por lo que le sucede a tu prójimo. Busca crecer.

Amor: Se despejan tus temores e inhibiciones y estás en condiciones de entablar relaciones sociales y sentimentales. Nuevos amores.

Riqueza: Deja las decisiones sobre negocios para otro momento. Este es un período signado por los desaciertos, mejor espera.

Bienestar: Sólo manteniendo un bajo perfil y dedicándote a trabajar en pos de tus metas, lograrás que todos te respeten. Sé humilde.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sé coherente a la hora de actuar. Si dices una cosa y haces otra, lo único que lograrás es que te pierdan el respeto.

Amor: Trata de comprometerte más con tu relación de pareja. Es hora de que comiences a actuar como el adulto que eres.

Riqueza: Estás dotado de capacidad económica para ver los aspectos positivos y negativos de las propuestas, pero te falta voluntad.

Bienestar: Los problemas te aquejan y eso se refleja en tu ánimo. Trata de no preocuparte demasiado por todo o terminarás estresado.

