“Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto”.

Marcelo Lemus, un médico de un hospital público de la ciudad entrerriana de San José, difundió un duro relato por las redes sociales en el que anunció su renuncia a su cargo en la guardia, en pleno crecimiento de contagios por coronavirus. Sus motivos son “sociales”: con sus 64 años, está cansado de la falta de cuidados y los comportamientos imprudentes que propagan la pandemia. “Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto. Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien”, expresó.

“No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese consciencia me la banco y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos, pero la verdad que tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en la Argentina”, dijo el doctor a través de un video.

Según contó Lemus, es “la primera vez que toma una decisión así” por motivos sociales y reveló que el desencadenante de su renuncia “fue una foto” que le llegó a su celular.

”Estábamos en la guardia del hospital, hubo varios casos el mismo día. Se habían duplicado en las últimas dos semanas y un amigo de la facultad me mandó una foto, como diciendo ‘mirá cómo se cuidan’. Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando, tomando, apretaditos, todos juntos. Algo lógico en tiempos normales, pero no en este”, consideró el médico dijo al diario El Litoral.

”Con cada paciente que entra a la guardia uno tiene que tomar recaudos, vestirse, ponerse bata, guantes, cofia, botas, es caluroso e incómodo. Entre los pacientes que llegaron vinieron dos jóvenes con dolor de cabeza. Habían estado en una fiesta con 80 personas”, detalló.

Además, el médico contó que le llegó un audio de WhatsApp de una presunta estudiante de cuarto año de Medicina convocando a una fiesta clandestina. “Algo estamos haciendo mal para que un alumno de cuarto de Medicina haga eso en plena pandemia, con lo que implica para la gente en general. Porque para los jóvenes es bastante menor el riesgo, pero para mayores y enfermos con comorbilidades es de alto riesgo”.

El médico del departamento de Colón también se mostró disconforme por las condiciones laborales del personal médico y la falta de reconocimiento. En su caso, contó que es monotributista y que las guardias en el hospital de San José las facturaba por hora. “No tenemos nombramiento, jubilación, obra social, vacaciones, riesgo de trabajo. Uno va y cobra unos 600 pesos por hora de guardia”, precisó.

“Todos los colegas dicen ‘esto no da más’, ‘no nos pagan’ pero nadie dice nada. Tal vez decirlo ayude a que otro tome conciencia o la gente se dé cuenta. A algunos les molestó mucho, decían que era abandonar el barco en medio de la tormenta. Cada uno tiene su mirada. Yo tengo que cuidar mi salud en principio y en eso tengo apoyo de mis afectos y colegas”, afirmó.

”Si la gente no toma conciencia propia, haga lo que haga el Gobierno, esto va a ser un caos. Mientras los chicos se sigan juntando a montones, en las playas fundamentalmente, está comprobado que son los que propagan el virus entre la gente”, concluyó.

Los contagios y el personal sanitario en la Ciudad de Buenos Aires

En la Capital Federal, se detectaron 1522 nuevos casos y 24 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, en sintonía a lo que sucede a nivel nacional, cuando ayer se registraron un total de 194 muertes y 13.783 contagios.

Consultado sobre el estado del personal médico para afrontar la nueva escalada de casos, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós aclaró que “no hemos tenido renuncias en la Ciudad” en las últimas semanas y que desde las autoridades “nos hemos ocupado de acompañar a los trabajadores” del sistema de salud.

“A partir de noviembre abrimos las licencias para que el equipo pueda descansar y tenga cierto recambio”, recordó este miércoles durante la conferencia de prensa diaria para brindar su reporte epidemiológico diario. /Fuente: Infobae

