El dinero previsto no alcanza.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó al presidente Luis Lacalle Pou que no podrá instalar los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, tal como prevé el Presupuesto, por falta de recursos.

A principios de octubre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció en el Parlamento la habilitación de una partida de 57 millones de pesos por año para la creación de los tres juzgados, mediante la reasignación de los recursos destinados a la SCJ.

El anuncio fue hecho después de que la vicepresidenta Beatriz Argimón, pidiera a la bancada de la coalición que quedaran “bien claras las partidas específicas” para el cumplimiento de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

Según la información publicada por El Observador, en sus últimos días como presidenta de la SCJ, Bernadette Minvielle, envió una carta al presidente de la República, firmada también por los otros cuatro ministros, en la que le advierte que no será posible instalar los tres juzgados especializados en el norte del país, como se había acordado en el Presupuesto. Agregaron que el dinero previsto no alcanza y por eso descartaron su instalación por completo, si no se asignan más recursos.

El 1° de febrero, cuando se retome la actividad judicial luego de la feria de enero, asumirá la presidencia de la Corte el ministro Tabaré Sosa, y será el encargado de seguir con el tema. / Subrayado