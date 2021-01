El secretario pidió no politizar el asunto.

“Nos vacunamos en función de la seguridad y de la confianza que nos da”, indicó.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que están muy avanzadas las negociaciones para la compra de las vacunas contra el Covid-19 y que el gobierno está “a punto de lograr el objetivo”.

“Una vez que se firmen se van a anunciar. Se va a anunciar toda la secuencia, no solo con qué laboratorios, qué tipo de vacunas, con qué plataforma y en qué plazos, y sobre todo para qué sector de la población”, afirmó Delgado.

Un plan de vacunación en pandemia se realiza en función de los sectores de mayor riesgo y, en ese sentido, la prioridad en la inmunización la tendrá el personal médico y no médico que son “quienes están en la primera línea de batalla” en el combate al coronavirus.

“Uruguay no va a tener la vacuna, ni la más barata ni la más rápida, va a tener la más segura. La segura para que dé garantías a la población y, sobre todo, para que dé confianza”, reiteró.

Delgado pidió no politizar el tema de la vacuna. “Ya vemos lo que pasa en otros países, cuando empezamos a politizar la vacuna y uno se vacuna no en función del gobierno que está y el gobierno que la impulsa. No es así”, dijo.

“Nos vacunamos en función de la seguridad y de la confianza que nos da en una campaña que va a ser gratuita y voluntaria, no obligatoria. Es absolutamente clave la confianza en la vacuna. Para eso, la discusión sobre el tipo de vacuna no va a ser política, va a ser científica, por lo menos del lado del gobierno”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Un grupo ad hoc, integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Grupo Asesor Científico Honorario, las Facultades de Medicina, Química y Ciencias de la Universidad de la República, analiza el aspecto científico de las distintas vacunas.

“Entre lo ideal y lo posible hay todo un mecanismo que el gobierno tiene que actuar y está metiendo todo el peso institucional para lograrlo”, subrayó. “Esperemos tener novedades con estas premisas a la brevedad”, vaticinó Delgado.