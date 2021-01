“Tiene que transparentarse”, afirmó.

El presidente de la Junta Departamental, Dr. Jorge Chápper, remarcó su voluntad de transparentar la manera en la que actualmente los ediles de San José perciben un reintegro de gastos por 600 litros de nafta.

En declaraciones al informativo NC3 de canal 3, el titular de la corporación dijo que su intención es que en el próximo presupuesto del Legislativo se incluya un nuevo mecanismo. “Tiene que transparentarse” afirmó.

Chápper opinó que “los ediles deben cobrar” pero que “hay que cambiar este método” que está vigente.

Al respecto indicó que, a manera de insumo, se han comenzado a analizar las modalidades que han implementado otras juntas.

“El cargo honorario significa que no tiene responsabilidad, y los ediles tenemos responsabilidades. El cargo honorario no es electivo pero el edil es electivo. Por eso creemos que tenemos que proceder de esa forma. No hay dudas que su tarea tiene que se remunerada”, insistió.

“Pero la manera de hacerlo -reiteró- tiene que transparentarse, no por el tema de fondo sino por la forma“, subrayó.

En este sentido, Chápper dijo que a la luz de la voluntad que parece existir entre todos los partidos que componen la Junta en abordar el asunto, su objetivo es lograr que en el próximo presupuesto del Legislativo quede establecida la nueva forma.