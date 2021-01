PUBLICIDAD

Se refirió a uno de los momentos más difíciles de su vida política, como lo fue el escándalo que se suscitó por los audios filtrados vinculados a las pasantías.

En una entrevista con Amanecer FM y haciendo una especie de balance de lo que fue el año 2020, Moreira se refirió al respaldo popular que recibió en las urnas para ser electo nuevamente intendente, por cuarto vez, en lo que consideró uno de los momentos más difíciles, sino el más de su vida política, ante el escándalo que se suscitó por los audios filtrados: «Realmente sentí una enorme alegría por la confianza que el pueblo de Colonia depositó en mi persona, eso para mí fue el mayor de los premios, ese apoyo tan importante me ha llenado de ganas, de optimismo, que nunca lo perdí, ojo que nunca lo perdí, pero es una reivindicación para mí, fenomenal», apuntó.

Al respecto abundó: «Es la cuarta vez que llego a gobernar mi querido departamento de Colonia, no sé qué otra cosa puede generarme mayor alegría», ante la pregunta de qué experimenta cuando escucha rumores de que no va a culminar su mandato, de que en algún momento de su período puede llegar a delegar el poder para retornar a Montevideo, Moreira fue tajante y contundente: «Moreira no se retira, Moreira ni se entrega ni se retira, Moreira sigue», concluyó. / Fuente: Amanecer FM – La Colonia Digital / Foto: Red Informativa