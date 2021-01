Con hasta 0,5 el chofer podrá “solucionar” el incumplimiento con el pago de una multa, sin que se le quite la libreta, según la iniciativa del legislador blanco.

Diario El Observador informó este lunes que el senador nacionalista Sergio Botana trabaja en la redacción de un proyecto de ley para promover la actividad del sector vitivinícola, y tiene previsto incluir en uno de los artículos una disposición que eche por tierra la “tolerancia cero” al consumo de alcohol para conductores de vehículos que rige desde 2016.

El legislador dijo que en caso de aprobarse estará permitido conducir con hasta 0,3 gramos de alcohol en sangre y que con hasta 0,5 el chofer podrá “solucionar” el incumplimiento con el pago de una multa, sin que se le quite la libreta.

El espíritu de la iniciativa que Botana prevé presentar este semestre es acompañado tanto por nacionalistas como por legisladores de otros partidos de la coalición, quienes esperan el texto para considerarlo, en uno de los asuntos que marcará la agenda parlamentaria de este año.

El argumento de Botana va en línea con el planteo reiterado este jueves por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte sobre la necesidad de apoyar al sector vitivinícola y de desarrollar sus fuentes de trabajo, explicó el legislador. El senador blanco contó que ya habló con Uriarte del tema y que intercambiaron lineamientos.

Botana agregó que “no tiene explicación científica alguna la prohibición absoluta” y señaló que “todo el mundo coincide en que es una barbaridad el 0,0, cuando en realidad no ha evitado nada”. “Países con 0,5 o 0,8 tienen 20 veces menos muertos que nosotros. Indudablemente el gran problema no es ese”, dijo. / Fuente: El Observador – Por Nahuel Marichal / Foto: La Mañana