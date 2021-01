Lo recordó la Fundación Gonchi Rodríguez.

“Es imposible que con el 0,2% sepamos si es una copa o no”, indicó María José Pessano, directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez.

El senador nacionalista Sergio Botana presentará un proyecto de ley para aumentar a 0,3% el límite de alcohol en sangre permitido para los conductores.

María José Pessano es directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez, una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, que trabaja para eliminar los fallecidos y lesionados graves por siniestros de tránsito. En entrevista con Punto de Encuentro de Radio Universal, Pessano indicó que “según un estudios del Hospital de Clínicas el 28% de los accidentes de vehículos en Uruguay está relacionado con el alcohol”.

El argumento del senador Botana es que un 0,3% de alcohol en sangre no va en detrimento del estado lúcido de una persona para conducir y así se ayudaría al sector vitivinícola. Sobre ello, Pessano arguyó: “Nosotros no nos vamos a meter en lo que son las ventas de la industria porque no corresponde. En este caso la fundación no está diciendo que no se consuma. Acá el mensaje es claro si uno toma no maneje”. “En ningún momento nos sentimos presionados de manera corporativa”, aclaró.

Además, añadió: “Es imposible que con el 0,2% sepamos si es una copa o no. Uruguay está adherido a tratados internacionales que cuidan la vida y la integridad de las personas”. “Creo que todos los uruguayos estamos preocupados por el tema salud que nos ha invadido a nivel global y este también es un tema de salud que nos compromete a todos”, sostuvo.

Pessano recordó que en el año 2020 “422 personas salieron de sus casas y no volvieron”. / Fuente: Radio Universal – Por Paula Ojeda