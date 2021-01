El ministro de Defensa considera importante que haya consecuencias para quienes reaccionan agresivamente a las intervenciones en las aglomeraciones.

Javier García manifestó que no puede haber impunidad para aquellas personas que agreden a la autoridad cuando esta intenta evitar las aglomeraciones con el fin de reducir el riesgo de contagio, informó La República.

“Me parece que es un tema serio. En algunos casos en los que hubo desacatos y agresiones, y no pueden quedar impunes. Nadie impunemente puede desafiar a la autoridad, y exponer a la enfermedad y la muerte a otra persona”, comentó en conferencia de prensa.

Al preguntársele si consideraba entonces que la Fiscalía no estaba actuando como corresponde, el ministro de Defensa respondió: “No es fácil la actuación de la Fiscalía. Estamos ante circunstancias nuevas, evitar aglomeraciones en tiempos de pandemia. Yo respeto mucho el trabajo de la justicia, pero me da esa impresión de que un desacato no puede quedar impune cuando se irrespeta una ley que lo busca es que la gente no enferme y muera”.

Desarrollando un poco más su idea, García comentó: “El trabajo que hace la Fiscalía y la Justicia es muy importante. Creo que está allí arriba de la mesa la figura del desacato. Cuando alguien agrede a una autoridad que está haciendo cumplir la ley, que está hecha para defendernos a todos nosotros, para defender su salud y la de sus hijos. Creo que ahí hay un elemento. No es fácil el trabajo de la Fiscalía”.

Sobre las reacciones ante las autoridades, comentó que no se dan “por desconocimiento ni por falta de información, porque si usted está tomando mate en la vereda y pasa un patrullero no sale corriendo. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada malo. Si sale corriendo es porque está haciendo algo que no corresponde. Lo que pasa es que acá si se hace lo que no corresponde no se pone en riesgo solo usted, sino que está exponiendo a la enfermedad y la muerte a otra persona, que puede ser su papá, su pareja, su abuela o su vecino”. / Fuente: La República