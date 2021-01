Así lo considera el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco.

La República informó que los dichos del ministro Carlos Uriarte sobre la tolerancia cero de alcohol al manejar generaron un debate en torno al asunto. “Nosotros creemos que debe darse la discusión, sobre todo en lo que se refiere el cero absoluto. No estamos diciendo para nada que vamos a permitir que la gente pueda tomar alcohol y luego manejar. Para nada. Pero el cero absoluto prácticamente no existe. Y tomando en cuenta lo que ocurre en países con una larga tradición en cuanto al consumo de alcohol, deberíamos tener en cuenta qué es lo que hacen. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que el cero absoluto no existe, y todavía Uruguay merece una consideración al respecto”, dijo hace algunos días el máximo jerarca de la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Ayer lunes por la tarde el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco, unió su voz a las de quienes abiertamente se opusieron al planteo del integrante de la coalición. El médico recordó que en Uruguay “la tasa de muertes por millón de habitantes lesionados graves y personas con secuelas triplica a la de los países desarrollados”, “la red vial aún tiene mucho para mejorar” y “la seguridad de los vehículos aún se paga como lujo”.

Con todo esto en mente, continuó: “¿Dar marcha atrás en tolerancia 0 al conducir? Ceder a las presiones corporativas se paga con vidas y secuelas graves. No hablemos de libertad, no es argumento, porque nadie prohíbe tomar. Hablemos de prevenir y cuidar la vida responsablemente”. / Fuente: La República / Foto: El Espectador